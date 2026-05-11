Tepki çeken çakarlı araç paylaşımına ceza: Ehliyete de el konuldu

Çakarlı araç kullanırken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye, izinsiz çakar kullanmaktan 173 bin 392 TL para cezası uygulandı.

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı otomobil ile seyir halindeyken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması tepki çekmişti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu araç tespit edildi, içerisinde olan kişinin ise herhangi bir koruma hizmeti bulunmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerinde araç 30 gün trafikten men edilerek, sürücünün ehliyetinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlem uygulandı.

Sürücüye 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

"ARKADAŞIMIN ARACI" DEMİŞTİ

İktidara yakın isimlerden Emin Pazarcı'nın kızı Avukat Begüm Ece Pazarcı'nın Galatasaray-Antalyaspor maçına çakarlı bir araçla gittiği anlar, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Begüm Ece Pazarcı, sosyal medya hesabı üzerinden stadyuma doğru seyir halindeyken çakarlı bir araçtan video paylaşmış ve bu görüntüler kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Tepkilerin ardından Pazarcı, söz konusu paylaşımı silererek kendisini şu şekilde savunmuştu:

"Konuyu çok dikkate almamıştım ve açıklama yapmayacaktım ama madem babama da saldırılıyor ve ahlaksızca bir şekilde bana mesajlar atılıyor o zaman iki kelime edeyim.. Malum Ankara’da yaşıyorum ben… Kullandığım araç Ankara’da… İstanbul’a arkadaşlarımın aracıyla geldik. Maç günü yasal olarak kendisine bu araç tahsis edilmiş olan bir yakınım başka yere geçerken beni de stada bıraktı. Kendisi de aynı araçta önde oturuyordu. Maç ve şampiyonluk heyecanıyla ben de bir video paylaştım. Hepsi bu. İstediğiniz yerden istediğiniz araştırmayı yapabilirsiniz ki benim bir Çakarlı aracım yok. Hiç bir ayrıcalığım da yok. Zannettiğiniz rakamları da kazanmıyorum. Ofisimde kiracıyım mesela… Ezcümle, konu bundan ibaret. Türkiye gündeminde tt yapacak kadar büyütülecek bir durum da yok."