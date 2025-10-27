Tepki çeken Selimiye Restorasyonu'na AKP'den övgü: "100 yılı kurtaracak"

Edirne’de restorasyonu süren, Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ndeki Selimiye Camisi’nde, 2023 yılının haziran ayında Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayıyla ana kubbe kalem işleri uygulaması başlatıldı.

Uygulamalar devam ederken kurul, temmuz ayında Selimiye Camii Tetkik ve Tahkik Heyeti’nin önerdiği yeni kalem işi projesini kabul ederek, mevcut 18’inci yüzyıla ait uygulamalarını ‘hatalı’ olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Kurulun kararının bilimsel verilerden yoksun olduğunu savunan ve kimliği açıklanmayan kişi, yürütmeyi durdurma davası açtı. Bölge İdare Mahkemesi, 26 Eylül’de toplanarak davayı görüştü.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme; davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden savunma ve belgelerin cevaplarını göndermeleri için 30 gün süre vererek, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

‘BİLİM KURULU’NUN ÇALIŞMALARIYLA DOĞRU ORANTILI RESTORASYON YAPILDI’

Tarihi camide devam eden süreçle ilgili konuşan AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, restorasyonun güzel yapıldığını söyleyerek, “Çok güzel bir restorasyon yapıldı. Yani Selimiye'nin yaklaşık 100 yılını kurtaracak, Selimiye'yi 100 yıl daha ileriye taşıyacak bir restorasyon yapıldı. İlk defa bu kadar kapsamlı bir restorasyon yapılıyor. Daha önce minareler restore edilmiş, sadece kubbe restore edilmiş ama bu defa minarenin en tepesinden temeline kadar çok ciddi bir restorasyon geçirdi. Bu aşamada tabii bu bir tarihi eser. UNESCO Dünya Mirası Listesinde bir bilim kurulu var ve o bilim kuruluyla birlikte hareket ediliyor. Yani burada bir siyasetçinin, Fatma Aksal'ın ne düşündüğü veya başka bir siyasetçinin ne düşündüğü değil bilim adamlarının, bilim insanlarının ne düşündüğü önemli. Ve o bilim kurulunun çalışmalarıyla doğru orantılı bir şekilde restorasyon yapıldı” dedi.

‘EN DOĞRUSU NEYSE O OLSUN’

Yargıya taşınan kalem işleriyle ilgili süreci de değerlendiren Aksal, “Aslında restorasyon tamamlanmak üzere, son aşamaya gelindi. Kubbedeki yazılarla, hat sanatıyla ilgili bir fikir ayrılığına düşüldü. Bir grup hocamız mevcut kubbenin mevcut haliyle kalmasını savunuyor, diğer yandan da diğer bir grup hocamız bu mevcut yapının orijinal yapı olmadığı, orijinal hali olmadığı, onun için daha orijinale yakın bir kalem işi olması gerektiğini savunuyor. Bakın her iki tarafta da çok değerli insanlar var ve ben bu işin uzmanı değilim. Onun için hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Bu siyasetçinin verebileceği bir karar değildir. Burada idare mahkemesine gidildi. Mahkeme durdurma kararı verdi. Eminim yargıya gittiği için her iki taraf da kendi tezlerini savunacaklardır. En doğrusu neyse o olsun” diye konuştu.