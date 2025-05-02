Tepki gören Murat Abbas'ın arkadaşları konuştu: Gireni tanıyordum, çıkanı ise hiç tanımıyorum!

Müzisyen ve gazeteci Melis Danişmend, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas’ın etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsiyle tahliye edilmesinin ardından Abbas’ın yakın arkadaşları Görgün Taner, Yekta Kopan ve Kanat Atkaya ile görüştü.

Danişmend, bu görüşmeleri ve Abbas’ın serbest bırakılma sürecine dair yaşananları sosyal medya üzerinden paylaştı.

“Üçü de olanlar karşısında hayal kırıklığı, öfke ve üzüntünün iç içe geçtiği bir ruh halindeydi,” diyen Danişmend, Abbas’ın serbest kalmasının ardından yaşanan hayal kırıklıklarını ve arkadaşlarının görüşlerini aktardı.

"İÇERİ GİRENİ TANIYORDUM, ÇIKANI İSE HİÇ TANIMIYORUM"

Danişmend’in paylaştığı yazıya göre Kanat Atkaya, Abbas’ın cezaevinden çıktıktan sonra bir an önce açıklama yapması gerektiğini belirterek hayal kırıklığını dile getirdi.

Kanat Atkaya, "İçeri gireni tanıyordum / tanıdığımı sanıyordum, çıkanı ise hiç tanımıyorum. Yazık" dedi.

"ÇIKTIĞINDA AÇIKLAMA YAPMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

Görgün Taner, Murat Abbas’ın cezaevine girmesinin ardından sosyal medyada başlatılan kampanyaya katıldıklarını, ancak Abbas’ın serbest kaldıktan sonra gerekli açıklamayı yapmaması üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını aktardı.

Taner, "Çıktığında da açıklama yapması gerektiğini söyledik ama ertesi sabah gazetede ifadesini okuyunca çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

YEKTA KOPAN: "HERKESİN BEKLEDİĞİ BİR AÇIKLAMA BEKLEDİK"

Yekta Kopan ise, sadece Abbas ve arkadaşlarının değil, onlara destek verenlerin de bir 'yas süreci' yaşadığını belirtti ve beklenen açıklamanın gelmemesiyle yaşadıkları duygusal çöküşü aktardı.

Kopan, “Kimseyi sınanmadığım yerden yargılamam ama bu dürüstlüğü bekledim. Gerisi malum” diyerek Abbas’tan beklenen açıklamanın gelmemesini eleştirdi.