Tepkiler geri adım attırdı

Kültür Sanat Servisi

Türkiye’nin en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali bu yıl da yasaklanmak istendi. Daha önce Marmaris’te yapılması planlanan etkinlik bir hafta kala Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir “Özel Çevre Koruma Bölgesi” gerekçesiyle yasaklanırken, bu nedenle Sarıyer’e taşınan festival bu kez de Sarıyer Kaymakamlığı tarafından ‘orman yangınları’ gerekçe gösterilerek yapılması engellenmek istendi. Böylece festivale ikinci kez yasak getirildi. Ancak mahkeme yasaklama kararını durdurdu.

21-24 Ağustos arasında İstanbul Sarıyer Kilyos’ta yapılması planlanan festival programında Türkiye’nin önde gelen rock ve pop sanatçıları yer alıyor. Zeytinli Rock Festivali’nde 2 ayrı sahnede Duman, Athena, Manga, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Umut Kuzey, Dedublüman’ın da aralarında olduğu 40 sanatçı konser verecek.

BİNLERCE İNSAN MAĞDUR

Festivalin organizatörü Umut Kuzey, alınan iptal kararları nedeniyle sadece organizasyon firmasının değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce katılımcının, yüzlerce sanatçı ve müzik emekçisinin, bu işten ekmek yiyen yüzlerce tedarikçinin mağdur edildiğini söyledi.

Kararın sadece bir festivalin iptali değil, binlerce insanın özgürlüğünün, hayallerinin engellenmesi olduğuna dikkat çeken Kuzey, "Aynı tarihlerde İstanbul’da orman bölgelerinde konserler, etkinlikler yapılırken, sadece Zeytinli Rock Festivali’ne yasak getiriliyor. Geçen ay aynı yerde Milyonfest İstanbul’a izin verildi ve sorunsuz gerçekleştirdik. İsmi “Zeytinli Rock Festivali” olunca izin verilmiyor nedense. Bu açıkça bir çifte standarttır” dedi.

GENÇLER İSYAN ETTİ

Bilet alarak Türkiye’nin en köklü müzik festivallerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali’ni heyecanla bekleyen gençler ise yasak kararına isyan etti. Türkiye’nin çeşitli noktalarında yüzlerce festivalin yapıldığına dikkat çeken gençler ‘Sıra Zeytinli Rock Festivali’ne gelince yetkililer bir anda yasakçı oluyor" dedi.

Festivalin daha öne de öne sürülen benzer gerekçelerle yasaklandığını vurgulayan gençler, muhafazakâr politikaların gölgesinde özgürlük alanlarının her geçen gün daha da daraltıldığını belirtti.

BUGÜN BAŞLAYACAK

Sarıyer Kaymakamlığı tarafından iptal edilen Zeytinli Rock Festivali için Milyon Yapım’ın yaptığı itiraz sonuçlandı ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İlk günü gerçekleşmeyen festival, bugünden itibaren Ağustos’a kadar yapılacak.