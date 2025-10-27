Tepkiler sürüyor: "11. Yargı Paketi'ne karşı mücadeleye devam edeceğiz"

Ülkenin dört bir yanında kadınların ve LGBTİ+’ların 'genel ahlaka aykırılık', 'doğuştan gelen biyolojik cinsiyete uygun davranmama' gibi ifadeler içeren 11. Yargı Paketi Taslağı’na karşı isyanı bu hafta da eylemlerle sürecek.

Pazar günü birçok ilde eylemler gerçekleşirken İstanbul’da kaymakamlık tarafından yasak kararı çıkartılan eylemde Sol Feminist Hareket üyesi Asya Nur Ağca ve Yelda Güler gerekçesiz şekilde sert polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Ağca ve Güler geceyi nezarette geçirdi ve ertesi gün Kartal Adliyesi’ndeki ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kadıköy’de 11. Yargı Paketi’ne eylemine yönelik yasağın ardından kadınlar ve LGBTİ+’lar Beşiktaş’ta bir araya geldi. Beşiktaş sokaklarından “Devlet elini bedenimden çek!” diyerek seslenen kadınlar ve LGBTİ+’lar vapura da “11. Yargı Paketi’ne Hayır” yazılı pankart astı.

BİRLİKTE ENGELLEYELİM

Kadınlar ve LGBTİ+’lar basın açıklamasında özetle şunları söyledi: "İktidar, yeni yargı paketiyle kadınların, LGBTİ+’ların her gün daralan yaşamını daha da zorlaştırmak istiyor. Bugün buradan herkese sesleniyoruz: Mücadelelerimizle kazandığımız hiçbir hakkın elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. 11. Yargı Paketi’nin karşısında birlikte durmaya devam edeceğiz.”

Asya Nur Ağca yaşadıklarını BirGün’e anlattı. Gerekçesiz şekilde gözaltına alındıklarını belirten Ağca, “Daha eylem başlamadan polis ablukasına alındık. Polis ablukadan çıkılması için bir koridor açtı’’ dedi.

Açılan koridordan ablukadan çıktıklarını belirten Ağca, “Ablukanın dışında dururken polis geri çekilin dedi. Zaten dışarıdayız nereye çekilelim deyince ‘gelin o zaman siz’ diyerek yerde sürükleyerek gözaltına aldılar” ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılmalarının ardından doğrudan hastaneye gittiklerini kaydeden Ağca, “Gözaltına alınırken yerde sürüklendiğim için ayak bileğim incindi. Baskılara boyun eğmeyeceğiz. 11. Yargı Paketi Meclis’ten geçmemeli” diye konuştu.

AİLE YILINIZ BATSIN

Öte yandan Ankara’daki eylemlerde de kadınlar ve LGBTİ+’lar sert polis müdahalesine rağmen eylemlerini gerçekleştirdi. Eylemde Sol Feminist Hareket üyesi Deniz Kara’nın parmağı kırıldı. Bir kişi ise sert polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Kadınların ve LGBTİ+’ların yürüyüşüne engel olmaya çalışan polisler gazetecilerin de görüntü alması engellenmeye çalıştı. Gözaltına alınan kişi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınlar ve LGBTİ+’lar tüm engelleri aşarak Kolej Metrosu’ndan Sakarya’ya yürüdü. Basın açıklamasını okudu.

Açıklamada öne çıkanlar şöyle: “Bu paket, yalnızca bir yargı düzenlemesi değil, toplumsal barışı, birlikte yaşamı ve geleceğimizi tehdit eden bir zorbalık yasası taslağıdır! Bu yasa sadece bedenlerimize ve kimliklerimize değil, aynı zamanda barış içinde, eşit ve özgür bir arada yaşam umudumuza da saldırıyor! İktidar, “Aile Yılı” diyerek başlattığı bu süreçte, yıllardır bizleri susturmaya, bastırmaya çalışıyor. Kadınların, LGBTİ+'ların ve iktidarın cinsiyet normlarına uymayan herkesin yaşam biçimlerini hedef alıyor. Şimdi de bu paketle bedenlerimize, kimliklerimize ve aşklarımıza kanun eliyle saldırmak istiyor. Ama biz buradayız! Bedenlerimiz, hayatlarımız bizim! Geçit yok!”

Parmağı kırılan Deniz Kara BirGün’e konuştu. Kara, “Elimde LGBTİ+ bayrağı vardı. Bayrağı almaya çalışan polis feci şekilde güç uyguladı. Parmağım kırıldı” dedi.

Ameliyat olacağını belirten Kara, “Ameliyat sonrası da parmağım bir süre alçıda kalacak. Tüm bu yaşananlara karşın 11. Yargı Paketi Taslağı’nın Meclis’ten geçmemesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İzmir, Fethiye, Bodrum ve Dersim’de de eylemler gerçekleştirildi.

ANAYASAL HAKLAR HEDEFTE

İzmir’de kadınlar ve LGBTİ+’lar, 11. Yargı Paketi’ne karşı Karşıyaka İskelesi’nde buluştu, İZBAN’a yürüdü. Basın açıklamasında "Uyarıyoruz, 11. Yargı Paketini meclise getirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin" denildi.

Kadınlar ve LGBTİ+’lar açıklamada, “genel ahlaka aykırılık”, “doğuştan gelen biyolojik cinsiyete uygun davranmama”, “ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi” gibi ifadelerle suç ve suçlu tanımının genişletildiğini ve keyfi yorumlara açık hale getirildiğini vurguladı.

Kadınlar ve LGBTİ+’lar taslaktaki çocuk adalet sistemine ilişkin düzenlemelere de dikkat çekerek şunları söyledi:

“Çocukların 16 yaşında zorla evlendirilmesine de, yetişkin gibi yargılanmasına da, kölece çalıştırılmasına da; bir kişinin kendi bedeni hakkında karar verebilmesi için 25 yaşını beklemesinin dayatılmasına da itiraz ediyoruz. TCK’nın 223. maddesine “ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi” suçu eklenerek, her birimizin anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı hedef alınıyor. Bugüne kadar erkek yargıya karşı mücadele ederken; hayatı durdurduk, yolları kapadık, yaşamlarımıza sahip çıktık. Şimdi bu yasa değişikliğiyle bu mücadele biçimleri suç haline getirilmeye çalışılıyor.”

BASKIYI ARTIRACAKLAR

Dersim Kadın Platformu, 11. Yargı Paketi'ni protesto etti. Sanat Sokağı'nda toplanan Dersim Kadın Platformu üyeleri iktidarın bu düzenleme ile kadınların, LGBTİ+’ların ve çocukların aslında kısıtlanmış olan yaşam alanlarını daha da daraltma hedefinde olduğunu belirtti.

EŞİT VE ÖZGÜR BİR YAŞAM

Kadınlar ve LGBTİ+’lar 11. Yargı Paketi’ne karşı Bodrum Kadın Platformu’nun çağrısıyla Bodrum Belediye Meydanı’nda bir araya geldi. Bodrum Kadın Platformu, açıklamasında yargı paketindeki düzenlemelerin kadınların, LGBTİ+’ların ve çocukların yaşam hakkını hedef aldığını belirtti. Platform, “genel ahlak”, “biyolojik cinsiyet”, “ulaşım araçlarının engellenmesi” gibi ifadelerle kadınların, LGBTİ+’ların ve çocukların haklarının suç haline getirilmeye çalışıldığını ifade etti, şunları söyledi:

“Bir gecede alınan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından şimdi de Anayasal haklarımızı hedef alıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz! Kadınların, lubunyaların, çocukların eşit, özgür ve güvenli yaşam hakkı için mücadelemiz sürecek. Korkmuyoruz, susmuyoruz, vazgeçmiyoruz!”

HAYATI DURDURURUZ

Fethiye’de kadınlar ve LGBTİ+’lar, 11. Yargı Paketi’ne karşı çıkmak için Fethiye Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nin çağrısıyla bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+’lar basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“11. Yargı Paketi’ne hayır demek için bugün sokaklardayız. Bugüne kadar haklarımıza, kadın cinayetlerine, İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkılmasına, erkek yargıya karşı mücadele ederken hayatı durdurduk, yolları kapadık, yaşamlarımıza sahip çıktık."