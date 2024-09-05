Tepkilere neden olmuştu: ABD Gemisi USS WASP İzmir Limanı'ndan ayrıldı

İzmir Limanı’na demir atan ve tepkilere neden olan ABD’nin USS WASP isimli savaş gemisi bu sabah itibarıyla limandan ayrıldı.

ABD'ye ait USS WASP adlı savaş gemisi, pazartesi günü İzmir Limanı’na demir attı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi.

Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın 15 kişiden oluşan grup tarafından ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sevk edildi. Mahkeme, 10 kişi hakkında tutuklama, diğerlerinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

SOL PARTİ'DEN EYLEM

SOL Parti İzmir İl Örgütü, savaş gemisinin İzmir Limanı'na demir atanmasını tepki gösterdi. SOL Partililer, Alsancak ÖSYM önünde toplanarak Alsancak Liman’ına yürüyüş gerçekleştirildi.

Yaşananların ardından tepkilere neden olan ABD gemisi, bu sabah saatlerinde limandan ayrıldı.