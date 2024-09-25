Tepkilerin ardından inşaat durdurulmuştu: BAL’a anaokulu yapıldı

İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Bornova Anadolu Lisesi’ne (BAL) inşa edilen anaokulu tamamlandı.

Okulun doğal dokusunu zedelediği sebebiyle inşaatın durdurulmasını talep eden öğrenci ve velilere rağmen projenin sonuna gelindi.

Edinilen bilgiye göre, inşaat tamamlandı fakat anaokulunun ne zaman faaliyete başlayacağına dair henüz bir yazı gelmedi. Süreç devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Bornova Anadolu Lisesi’nin koru alanına anaokulu yapılacağı haberleri ilk olarak 2024 yılının Ocak ayında gündeme gelmişti. Yeniçağ Haber Müdürü Fatih Ergin, İzmir’in köklü okullarından Bornova Anadolu Lisesi’nin korusuna Suriyeli çocuklar için anaokulu yapıldığına dair bir haber yayımlamıştı. Haberle ilgili açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise BAL arazisine ihtiyaçtan dolayı anaokulu inşa edildiğini belirtmiş ancak okulun Suriyeli çocuklara özel olmadığını açıklamıştı.

Öğrenciler ve veliler, doğrudan okul bahçesine yapılan inşaata tepki göstermiş ve projenin durdurulmasını talep etmişlerdi.

Mezunları arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu Bornova Anadolu Lisesi içerisinde yapılan inşaatla ilgili Soyer, “Yapılan inşaatın imar mevzuatı açısından eksik ve hataları olduğunu yerinde tespit ettik. İnşaatın ivedilikle mühürlenmesi için gerekli tüm işlemleri başlattık ve Bornova Belediyesi’ne mühürleme işlemini yerine getirmesi için resmi yazımızı ilettik” demişti. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruma tepki göstermiş, "Bu hatadan derhal dönülmelidir. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın, öğrencilerinin ve velilerinin yanında bu rezaletin karşısındayız” demişti.

Tepki çeken olayın ardından dönemin Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, inşaatın durdurulduğunu açıklamıştı. Projede 7 metrelik bir kayma tespit edildiği için geçici bir durdurma kararı aldıklarını aktaran İduğ, şunları aktarmıştı:

“Bu inşaatın yeniden bir projeyle tekrar devam etmesi mümkün. Ama bize tekrar müracaat edecekler. Onunla ilgili tüm yazışmaları yaptık. Burada ağaç kesme yoktur. Koruluk alanda inşaat yoktur. Bir ağaç bile kesilmemiştir. Sadece inşaatın yapıldığı alanın bir yedi metre bir kayması vardır. Bu düzeltilerek inşaat devam edecek. Biz sadece Bornova Belediyesi olarak inşaat ruhsatı vermekle yetkiliyiz.”