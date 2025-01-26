Tepkilerin ardından iptal edilmişti: Antalya Büyükşehir Belediyesi falez ışıklandırması projesini 4 yıl sonra hayata geçirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kamuoyuyla paylaşılan ancak tepkilerin ardından iptal edilen falez ışıklandırma projesini 4 yıl aradan sonra hayata geçirdi.

Tepkiler üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projenin iptal edilen proje, Yat Limanı-Kaleiçi bölgesinde hayata geçirildi.

Konyaaltı Varyant'tan başlayıp Atatürk Parkı, Yavuz Özcan Parkı hizası falez bandı, Yat Limanı, Karaalioğlu Parkı falez bandı olmak üzere toplam 3,4 kilometrelik falezlerin üç etap halinde güçlü projektörlerle aydınlatılacağı kaydedilen proje, falezlerin dünyada sadece 900 birey kalan Akdeniz foku, binlerce yarasa ve göçmen kuş türleri ile endemik bitki türleri gibi yaban hayata ev sahipliği yapıyor olması nedeniyle doğaseverlerin tepkisini çekti.

Işıklandırmanın makyaj olduğunu belirten Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Yat Limanı'nda her gün binlerce insanın üzerinde yürüdüğü, tonlarca ağırlıktaki birçok taş bloğu yıkılmış olan mendirek, çürümüş iskele ve bir kısmı geçen yıl yıkılan ve büyük tehdit oluşturan tarihi surlar için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

"NEDEN TEKRAR GÜNDEME GELDİ?"

Mermerli Plajı'ndan Aynalı'ya kadarki surlarda çökme riski olduğunu söyleyen Ünlü, bölgenin Akdeniz fokları ile yarasaların yaşam alanı olduğuna dikkat çekerek projenin niçin yeniden gündeme geldiğini sordu.

Ünlü şunları söyledi:

"Bu proje iptal edilmişti, tekrar neden gündeme geldi bilmiyorum. Orada yapılması gereken altyapıdır, yani yıpranmış surların, mendirek ve iskelenin güçlendirilmesi burayı ziyaret eden insanların can ve mal güvenliği açısından çok önemlidir. Surlarda heyelan bölgelerindeki gibi taş-kaya düşmelerine karşı fileli önlemler alınabilir. Görüntü olarak baktığımızda da renkler hoş değil, bence gereksiz. Işıklar pavyon gibi, bu bir makyaj, bunu yapıncaya kadar mendireği, altyapı çalışmalarını yapın."

"GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRMEK TEHLİKELİ"

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, falezlere de etki eden ışıklandırmayla ilgili, geceyi gündüze çevirmenin tehlikeli olduğuna işaret ederek, “Yapay ışıklandırma adı verilen aşırı ölçüde, rengarenk, kamaştırıcı ışıklarla adeta gündüzü geceye taşıyan aydınlatma çalışmalarının, her canlı üzerinde çok önemli yaşamsal olumsuzluklar oluşturduğu bilinmektedir. Yapay ışık insanlara yaşam konforu sağlarken, doğal hayat (yaban hayatı) üzerinde olumsuz etkiler oluşturmakta ve bu durum hem insanları hem de gezegenin canlı ve cansız diğer bileşenlerini olumsuz etkilemektedir" dedi.

Fotoğraf: DHA

"IŞIK KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR"

Yapay ışıkların biyoçeşitlilik ve ekosistemleri geri döndürülemez şekilde yok ettiğini kaydeden Dr. Kesici, “İnsan etkisiyle, insanların yaşam alanlarından diğer canlıların uyum sağladığı deniz, göl, kıyı alanları, ormanlar gibi yaşam alanlarına taşan, bilhassa turistik alanlarda ve çeşitli ticari yerlerde yapılan çok renkli ve gereğinden fazla ışık, kirliliğe neden olmaktadır. Bu kirlilikten böceklerden planktonik organizmalara, balıklara, kuşlara, yumurtadan yeni çıkan kaplumbağalara, yumurta ile çoğalan canlıların yumurta kalitesine, bitkilerin erken tomurcuklanmalarına, çiçeğe dönüşmelerine, hücre tahribatlarına ve şekil bozukluklarına kadar yaşamsal etkileri söz konusudur" diye konuştu.

HÜCRELERDE KALICI HASARLAR

Geceleri aydınlık ortamlarda bulunan canlılarda, türlere göre uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen melatonin salgısı azaldığından, yıllar içerisinde tüm canlılar için hücrelerde kalıcı hasarlar oluşturduğunu anlatan Dr. Kesici, “Işığın dozunu kaçırmamak gerekiyor. Su kaynaklarının bulunduğu yerlerde kıyı sahil alanlarının ışıklandırmasında, yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde, göz alıcı ve yanlış zamanda ışık kullanılmamalıdır. Antalya gibi kentlerde sahil kesimlerinde ilk zamanlar belki cazibe oluşturmakta, fakat süreklilik arz etmesi insan üzerinde, su kaynaklarında, rekreasyon ve park alanlarında stres kaynağı olduğu birçok bilimsel çalışma sonuçlarıyla belirtilmektedir" dedi.

Fotoğraf:: DHA

"ÇALIŞMALAR SESSİZCE YÜRÜTÜLMÜŞ"

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, falezlerin ışıklandırılmaması için yoğun kamuoyu oluştuğunu, bu konuda ciddi mücadele verildiğini söyleyerek, “Sonuç olarak, ışıklandırma projesi iptal edilmişti. Ancak görünen o ki Yat Limanı çevresinde ışıklandırma çalışmaları sessizce yürütülmüş. Bu bölgede, o dönemde falezlere beton dökülerek projektörlerin yerleri hazırlanmış ve falezlerin üzerinden elektrik hatları geçirilmişti. Şimdi bu çalışmaların tamamlanmış olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"BU TÜR UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLMELİ"

Bu duruma karşı çıkılmasının en önemli nedeninin, falezlerin ekolojik yapısının bozulma riski olduğunu kaydeden Coşkun, şunları söyledi:

“Bu alan, Akdeniz fokunun yuvalarını barındırmasının yanı sıra, falezler üzerinde yaşayan kuşlar ve yarasalar için de önemli bir habitat niteliğinde. Şehir merkezinde bulunan bu doğal alanların korunması, ekolojik açıdan büyük öneme sahiptir. Dünya küresel iklim değişikliği ile mücadele ediyor. Ancak görüyoruz ki doğal yapısı ve turizm değeriyle ön plana çıkan Antalya, bu konuda yeterli hassasiyet göstermiyor. Doğa ve ekoloji yalnızca isimlerinin anılmasıyla korunamaz; bunları yapılan işlerde de görmek gerekir. Bu nedenle falezleri mor ışıklarla aydınlatarak Antalya'nın doğasına zarar vermekten başka bir şey yapılmıyor. Doğal yapının korunması için bu tür uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğine inanıyoruz."

BAŞKAN DANIŞMANI OĞUZ: DÜNYADA BİR SÜRÜ ÖRNEĞİ VAR

Falezlere ışıklandırma projesinin uygulanmasından sorumlu isim olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz, projenin 3 yıl önce hayata geçirildiğini belirterek, “O zamanki projemizde falezlerin aydınlatması vardı, o çerçevede yaptık. İptal ettik ama Kaleiçi'ne yapılmıştı zaten. Orada problem yoktu. Olmayan yerleri iptal ettik. 3 yıldır yanıyor, bazı bayram günleri kırmızı beyaza döndü. Oradaki esnaf ayağa kalktı, 'Devam edin' diye. Çevreciler, şunlar, bunlar kıyamet koptu, geri adım atılmıştı. Esnaf ayağa kalktı, 'Yapın, çok güzel bu renk' diye. Amber rengi kullanıyoruz. Foklar orada değil, onlar için rapor aldık ve falezlerin diğer kısmında. Çok güzel bir projeydi ve dünyada bir sürü örneği var. O zaman başladık, zaten tüm altyapısı vardı, orayı bitirmiştik, sadece orası kaldı" dedi.

2021'DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Çevrecilerin ve bölgede yaşayanların tepkilerinin ardından projenin iptal edildiği duyurulmuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projenin iptaline ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: