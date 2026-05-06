Terasta Caz konserleri, Karaköy ve Kadıköy vapur iskelelerinde

Kültür Sanat
  • 06.05.2026 15:21
  • Güncelleme: 06.05.2026 15:23
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen Terasta Caz konser serisi, İstanbulluları müzikle buluşturuyor.

Terasta Caz konserleri, 8 Mayıs'ta Kadıköy’de Kaan Arslan Quartet’in sahnesiyle başlıyor. 15 Mayıs'ta yine Kadıköy’de Manuş-u Âlâ Trio izleyiciyle buluşuyor.

20 Mayıs'ta Karaköy’de sahne alacak Alara Noyan Trio ise cazın güncel yorumlarını odağına alan performansıyla programda yer alıyor. 22 Mayıs'ta ise İmer Demirer Trio, Miles Davis anısına hazırlanan özel repertuvarla Kadıköy’de sahne alacak.

