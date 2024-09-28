Terasta yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatıyı yaktı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Ulubey Sokak üzerinde bulunan bir sitedeki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın teras katında yapılan mangaldan çıkan kıvılcımların çatıya sıçraması sonucu başlayan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.