Tercih otel değil akraba evi oldu

Haber Merkezi

Ekonomik kriz ile birlikte artan ulaşım, konaklama ve yeme-içme masrafları iç turizmde tercihleri bu yıl da etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-şubat-mart aylarından oluşan 1’inci çeyrekte yurt içinde yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanlar, 76 milyar 429 milyon 290 bin TL harcadı. Ancak seyahate çıkanlar 67 milyon 654 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.

TÜİK, Ocak-Mart dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurt İçi Turizm" istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,4 artarak 12 milyon 653 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 85 milyon 317 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu.

HARCAMALAR 76,5 MİLYAR TL

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 93,5'ini 71 milyar 457 milyon 499 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 6,5'ini ise 4 milyar 971 milyon 791 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 40 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 32 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 28,4 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 10,8 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 62,5, ulaştırma harcamalarında yüzde 66,3 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 66,7'lik artış görüldü.

YÜZDE 71’İ AKBARALARA ZİYARET

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 71,3 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 19,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 5 ile "sağlık" yer aldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 654 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 836 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 4 milyon 976 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.