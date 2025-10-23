Tercih skandalı KPSS'ye uzandı: Savcılık'tan takipsizlik kararı

2025 YKS'de bazı adayların tercihlerinin değiştirildiği iddialarının ardından başka sınavlarda da benzer durumlar yaşandığı öne sürüldü. Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre geçen yılki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) ve YKS'de de adayların tercihleri değiştirildi.

İlk iddia KPSS'ye yönelik. Malatya’da yaşayan sağlık teknikeri B.A., geçen yıl KPSS'de 94,3 puanla 1 milyın 57 bin 388 aday arasında 237'nci oldu.

B.A., Malatya’da yaşayan ailesine ve Urfa’nın Birecik ilçesinde öğretmenlik yapan nişanlısına yakınlığını ve ekonomik şartları göz önünde bulundurarak, ilk altı sıraya Antep’i, sonraki altı sıraya İzmir’i ve en sona Ankara’yı yazdı.

TERCİHLERİ SİLİNDİ

Kontrol için saat 00.01’de yeniden sisteme girdiğinde ilk 10 tercihinin silindiğini ve son dört tercihinin kaldığını gördü.

B.A., Ankara’ya gidip ÖSYM’ye başvurdu. Kurumdaki yetkililer “Şifrenizi ailenize, nişanlınıza veya arkadaşınıza vermişsinizdir” dediler. B.A., kimseyle paylaşmadığını söylese de sonuç alamadı.

Ankara 27. İdare Mahkemesi’nde ÖSYM aleyhine dava açtı. ÖSYM tarafından gönderilen savunmada, şifrelerin geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulduğu, adayın paylaşması dışında şifreyi bir başkasının bilmesi, görmesi ve edinmesinin mümkün olmadığı, işlemlerden adayın sorumlu bulunduğu belirtildi.

YAZMADIĞI BÖLÜME GİRDİ

İkinci iddia ise 2024 YKS'ye ilişkin. İstanbul’da yaşayan N.K., 9 Haziran 2024’te YKS’ye girmiş. 350 puan alıp genel değerlendirmede 147 bin 600’üncü oldu.

2 Ağustos 2024’te ÖSYM sistemine girip tercihlerini işaretledi. Ancak N.K., hiç tercih etmediği bir bölüme, Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon bölümüne girdiğini görüp şoka uğradı.

Babasıyla birlikte Ankara’ya giderek, ÖSYM’ye başvurmuş ve ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şikayette bulundu. Sisteme giren IP adreslerinin Eskişehir’de Y.K., Ankara’da S.Ö. ve ve Trabzon’da C.C.D.A’ye ait olduğu tespit edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13 Ocak 2025 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında N.K. suçlanarak, şöyle deniyor:

“IP adreslerinin birden farklı şehirde tanımlandığı, müştekinin VPN diye tabir edilen IP değiştirme programını kullanarak, değiştirmiş olma ihtimali karşısında, sisteme farklı şahıslar tarafından erişim sağlandığına dair veri elde edilemediği…”

"YURTDIŞINA GİTMEK İSTİYOR"

Avukatı Fatih Arslan, N.K.’nin yurt dışına gitmek istediğini, hatta babasının Almanya’da dil kursunu bile ayarladığını, ancak tercihleri değiştirildiği için bu yıl yeniden sınava hazırlandığını anlatıyor.