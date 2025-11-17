Tercih süreci başladı: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tarih verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen için tercih sürecinin başlatıldığını ve sonuçların 24 Kasım'da açıklanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından bugün yapmış olduğu açıklamada "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah" dedi.

📌 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı.



15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız.



Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.



👉🏻https://t.co/piJZzjVJvu — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 17, 2025

KILAVUZ 15 EKİM'DE YAYIMLANMIŞTI

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını 29 Ağustos'ta açıklamış, 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da 15 Ekim'de yayımlamıştı.

1 Eylül'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 5 Eylül'de sona ermiş, 3 Ekim'e kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

BAŞVURULAR 21 KASIM'DA SONA ERECEK

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alıyor. 15 bin öğretmen için bugün başlayan tercih başvuru süreci 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

GÖREVE 19 OCAK'TA BAŞLAYACAKLAR

Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

ATAMALARDA YENİ DÖNEM

MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak.

Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.