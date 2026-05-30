Terk edilen gemiden telsiz çağrısı: Burada öleceğiz

İstanbul Zeytinburnu'nda terk edilen geminin mürettebatı açlık tehdidiyle karşı karşıya. Moğolistan bayraklı yük gemisi Azra C'nin Hindistanlı 10 işçisi, 5 aydır Zeytinburnu'nda kurtarılmayı bekliyor.

Armatörün terk ettiği gemide yemek, su ve yakıt bitti. Neredeyse 10 aydır ücretlerini alamayan işçiler kurtarılmayı bekliyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ortak verilerine göre tüm dünyada 1675 gemi terki vakası farklı seviyelerde çözüm beklerken Türkiye'nin farklı kıyı ve limanlarında da tam 147 gemi, içindeki işçilerle terk edilmiş durumda. Çeşitli ülkelerden en az 337 deniz işçisi, Türkiye liman ve demir sahalarında mahsur durumda.



Azra C gemisinde toplam 53 bin doları bulan maaş alacaklarıyla terk edilen denizciler, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu'nun (ITF) gemiye ulaştırdığı kısıtlı erzak ve suyla hayatta kalmaya çalışıyor. Denizciler için Hindistan Denizcilik Genel Müdürlüğü girişimlere devam ettiklerini söylese de 8 işçi evine gönderilmesine rağmen 10 işçi hâlâ Azra C gemisinde.



ITF'in 26 Mart'ta konuya ilişkin bildirisinde de işçilerin gıda ve sudan yoksun olduğu vurgulandı. 27 Mart'ta ise denizciler, telsizle yardım istedi. Telsiz çağrısında mağdur denizcilerden biri kıyıya şöyle seslendi: "Gemide sadece 800 litre dizel yakıtımız var, bundan sonra yakıtımız bitecek. Son 7-8 aydır gemideyiz. O zamandan beri maaşlarımızı alamadık ve son 2 aydan fazla süredir ne gemi sahibinden ne de şirket çalışanlarından hiçbiriyle iletişim kurabildik. Geminin yerel acentesiyle konuşuyorduk ama o da bize hiçbir gelişme olmadığını söyledi.

Ayrıca gemide 20 günden fazla süredir tatlı suyumuz yok, yakıt ve erzak da muhtemelen bir hafta içinde bitecek. Şu anda yemek pişirmek ve bataryaları şarj etmek için 5-6 saat acil durum jeneratörü çalıştırıyoruz. Ancak birkaç gün sonra her şeyimiz tükenecek ve hiçbir yetkiliyle iletişime geçemeyeceğiz. Sayın yetkili, bu durum karşısında çaresiziz ve kimse bize yardım etmiyor. Liman başkanına da e-posta gönderdik, hiçbir yanıt alamadık. Ayrıca Kadıköy'e 2 kez başvurduk ama bize beklememizi söylediler, sonra da hiçbir yanıt alamadık."

'BURADA ÖLECEĞİZ'

Denizciler, son olarak 7 Mayıs'ta telsizle tekrar yardım isterken Türkiye, Moğolistan, sigorta şirketi ve diğer tüm yetkililerle iletişime geçmelerine rağmen çözüm bulamadıklarını anlattı. Son mesajında denizci şöyle konuştu: "Sayın yetkili, gemide acil sorunlarımız var. Son 8-9 aydır maaş alamıyoruz, gemide sadece 30-40 litre yakıt kaldı. Gemi sahibi uyuşturucuyla ilgili bir iddia nedeniyle hapiste. Liman devleti, bayrak devleti, liman başkanı, sigorta şirketi ve diğer tüm yetkililerle iletişime geçtik. Ancak Ocak ayından bu yana sorunlarımıza bir çözüm bulamadık.

ITF'nin yardımıyla 15 Nisan'da mahkemeye vekaletname verdik. Ama o zamandan beri davamızda hiçbir gelişme olmadı. Ayrıca ITF müfettişine göre şirket bu gemiyi satmaya çalışıyor. Sayın yetkili, bu durumda daha fazla hayatta kalamayız ve burada öleceğiz. Bu yüzden sizden ricam, lütfen bu konuyu acilen inceleyin ve tüm alacaklarımızı ödeyin çünkü maaşımız olmadan gemiyi terk edemeyiz ve burada öleceğiz."

Gemide bulunan işçilerin durumu hakkında ilerleme kaydedilmezken denizciler karaya metrelerce yakınlıkta çözüm beklemeye devam ediyor.