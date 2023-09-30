Terkinler çetesi operasyonunda tutuklanan kamu görevlisi cezaevinde intihar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesi merkezli 4 ilde 25 Eylül'de Terkinler çetesine yönelik operasyonda tutuklanan 16 şüpheliden kamu görevlisi İsmail Hakkı Erdem'in, dün gece kaldığı cezaevinde tek kişilik hücrede kendini asarak yaşamına son verdiği belirtildi. Erdem'in resmi bir kurumda şube müdürü olarak çalıştığı ifade edilmişti.

Bursa merkezli 4 ilde Terkinler çetesine düzenlenen operasyonda tutuklanarak cezaevine konulan 53 yaşındaki İsmail Hakkı Erdem'in dün gece kaldığı cezaevinde inihar ederek yaşamına son verdiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnegöl merkezli faaliyet yürüten Terkinler çetesine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Buna göre 'Tefecilik', 'Yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İnsan ticareti' suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik, 25 Eylül'de operasyon düzenlenmişti.

Bursa İnegöl merkezli, İstanbul, Ankara ve Erzurum'daki 57 adrese eş zamanlı baskınlarda aralarında elebaşı ile 1 kamu görevlisinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltı süresi uzatılan çete üyelerinin işlemleri dün tamamlandı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, aralarında çete lideri Nazi Terkin'in (57) de olduğu 32 şüpheli Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından adliyeye götürüldü.

9'U ADLİ KONTROL 16 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri Nazi Terkin, oğulları Erkan Terkin (33) ve Mehmet Terkin (28) ile Esat Kartal, Cemil Kartal, Osman Ceylan, Cahit Barışer, İsmail Hakkı Erdem, Akın Badın, Harun Yılmaz, Osman Kartal, Kenan Yürekli, Ali İhsan Özalp, Zeki Balcı, Yunus Demirdağlı, Tarkan Güzel, 'Tefecilik', 'Yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İnsan ticareti' suçlarından tutuklanıp Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 16 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bu arada, resmi bir kurumda şube müdürü olarak çalışırken operasyon kapsamında tutuklanan İsmail Hakkı Erdem'in dün gece koyulduğu Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nde, tek kişilik hücresinde kendini astığı belirtildi.