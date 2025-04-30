Terkoğlu'ndan tutuklanan Ramazan Gülten hakkında: "Üniversitede rutubet kokan bir çocuktu, kiminle mücadele ettiklerini iyi anlasınlar"

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele sırasında uğradığı saldırıyla kamuoyunda tanınan İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonu kapsamında tutuklandı.

Ramazan Gülten, ifadesinde, “Ben meslek namusunu her şeyin üstünde gören ne kendim ne de ailemin kursağından tek bir haram lokma geçmesine asla izin vermeyecek karakterde bir Cumhuriyet çocuğuyum... Ben her dönem hangi siyasi partiye mensup belediye olursa olsun meslek namusumu ve milletimin çıkarlarını gözeterek işlem tesis ettim. Asla şahsi bir beka içerisinde bulunmadım." sözlerine de yer vermişti.

Gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Şule Aydın'ın yer aldığı Onlar TV YouTube kanalında Ramazan Gülten hakkında Barış Terkoğlu açıklamalarda bulundu.

Gülten'in üniversiteden arkadaşı olduğunu söyleyen Terkoğlu, "Ramazan, Karaman'dan İstanbul'da okumaya gelen rutubet kokan bir çocuktu. Sanki Ekrem İmamoğlu onu bir iş adamının yanından almış gibi davrandılar. Gülten, Bursa'da AKP döneminde 8 yıl imarda çalışmış ve tek bir leke sürememişler. Daha sonra İstanbul'da yaptığı işi devam ettirmiş. İmar müdürünün bodrum katta kredi ödediği bir evi var. Kendisi de kirada oturuyor ve bir tane ikinci el arabası var. Hala o evin kredisini ödüyor. İstanbul'da bir rantın içinde olduğu iddia edilen birinin bodrum katta evi olur mu? Saraylarda oturanlar, adaletini bile saray adını verdikleri binalardan alanlar şunu bilsinler ki bodrum kattaki o çocukların onuru hiç bir sarayın teslim alamayacağı kadar büyük. Bodrum kattaki o çocukların nem kokusu cübbelerin, partilerin, siyasetlerin, iktidarların kokusundan çok daha güzel kokuyor. Üsküdar'da kaçak yapı yıkarken mafya zabıtalarını tehdit ediyor diye Ranazan en önde gitti. Bu surata baksınlar ve kiminle mücadele ettiklerini daha iyi anlasınlar" dedi.