Terkoğlu: Üç arkadaşımız gazetecilik refleksinin sonucunda gözaltına alındı

Dünkü Halk TV yayınının ardından bugün gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Halk TV sunucusu Seda Selek'e destek sürüyor. Gazeteciler ve okurlar, gözaltına alınan gazetecilere destek için Vatan Emniyet'in önünde bir araya geldi.

Barış Pehlivan ve Seda Selek getirildiği Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde avukatlarıyla görüşürken Pehlivan ve Selek’in ifadesinin gecenin ilerleyen saatlerinde alınması bekleniyor. Öte yandan emniyet önünde gazetecilerin ve çalışma arkadaşlarının bekleyişi ise sürüyor.

Gazeteci Barış Terkoğlu, burada BirGün'e yaptığı açıklamada, üç gazetecinin de gazetecilik refleksinin sonucunda gözaltına alındıklarını kaydetti. Terkoğlu, "Ben tekrar utanılacak bir görüntü olmasının önüne geçilmesi için bu süreçin daha fazla uzamaması gerektiğini düşünüyorum ve bu arkadaşlarımızın bir an önce bırakılmasını istiyorum" dedi.

Terkoğlu'nun emniyetin önünde yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili Barış Pehlivan, Seda Sedek, Serhan Asker gözaltına alındılar.

Üç gazeteci arkadaşımız da aslında bir gazetecilik refleksinin sonucunda gözaltına alındılar.

Bu gazeteci arkadaşlarımız tepeden tırnağa sabah kalkmaktan akşam yatağa girene kadar hep gazetecilik hevesi olan kişiler.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamada söz konusu kişi acaba ne cevap verecek diye telefonla aranıyor ve bir buçuk dakikalık bir röportaj için üç gazeteci gözaltına alıyor.

Ve bakın bu bir bahane.

Çünkü ben Barış Belivan'ın defalarca buradan ceza altına alındığını ve defalarca tutuklandığını, ben tutuklandığımda kapıda beklediğini biliyorum.

Aynı şekilde defalarca yaşadık bunu.

Türkiye'de maalesef topluma bir gözdağı vermek istiyorsanız, Türkiye'de bütün sendikalı işçiye, sokakta konuşmak isteyen insana, haber yapmak isteyen gazeteciye, sözünü söylemek isteyen siyasetçiye gözdağı vermek istiyorsanız, bunların üzerinden başka bir diktim, başka bir amaç gerçekleştirmek istiyorsanız bu görüntüleri Türkiye'de yaşatırsınız.

Bugün, sırf bu görüntü olmasın diye Barış Pehlivan'ın avukatları adliyeye gittiler ve dediler ki bizim vekilimiz, bir soruşturma açmışsınız madem.

Madem sosyal medyada bunların gözaltına alınacağını düşünüyor, biz gelip ifade vermek istiyoruz dediler.

Hayır denildi onlara, hayır bekleyin denildi ve 2-3 saat sonra gözaltına aldılar.

Açıkçası bu gözaltı, gazetecilere soruşturma için değil, gözaltına alınıp bu görüntü yaşatılsın diye yapılmış bu operasyon.

Ben açıkçası bunun haksız, hukuksuz olmasının yanı sıra Türkiye'ye bir bedel ödettiğini düşünüyorum.

Çünkü bu görüntüler ister 12 Eylül döneminde yaşanmış olsun, ister Fethullahçı çete döneminde yaşanmış olsun, isterse bu iktidarın baskıcı dönemlerinde yaşanmış olsun hep sonrasında halk zarar gördü.

Halk bu işten bedel ödeyen kesim oldu ve açıkçası yıllar sonra bakıldığında hep utanılacak görüntü vardı.

Ben tekrar utanılacak bir görüntü olmasının önüne geçilmesi için bu süreçin daha fazla uzamaması gerektiğini düşünüyorum ve bu arkadaşlarımızın bir an önce bırakılmasını istiyorum."