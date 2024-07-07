Terme Çayı’nın debisi 805 m3 saniyeyi gördü

Samsun’un doğusunda etkili olan şiddetli yağış sonucu Terme Çayı’nın debisinin maksimum 805 m3 saniyeyi gördüğü öğrenildi.

Samsun’un doğu ilçelerinde bugün şiddetli ve yer yer aşırı yağış etkili oldu. Yağış akarsuları coşturdu.

Yağış sonucu Salıpazarı ilçe merkezinden 583 m3/s, Bolas Çayı’ndan 524 m3/s maksimum debi ölçüldü. Terme Çayı ana koldan ise maksimum 805 m3/s su geldiği belirlendi. Bu su Terme ilçe merkezine azami 501 m3/s olarak intikal etti.



Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve ilgili kurum yetkilileri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Taşkın alanında DSİ bünyesinde 9 ekskavatör, 3 treyler ve 4 binek araç olmak üzere toplam 16 makine ve 60 personel görev yapıyor. Bölgede yağış durdu, Terme Çayı’ndaki su seviyenin birkaç saat içerisinde düşmesi bekleniyor.