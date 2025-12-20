Termessos’ta 2 bin yıllık aslan başlı çörten kırıldı

Antalya bölgesinin tanınmış arkeologlarından Ümit Işın, Büyük İskender'in doğu seferinde fethedemediği tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti üzerinde daha önceki gezilerinde fotoğrafını çektiği bir tarihi eser üzerinde yer alan aslan başlı çörtenin kırılarak yok edildiğini belirledi. Ümit Işın Termessos Antik Kenti'nde, tarihi yapıların çatılarından gelen suların aktığı oluktan akıp, deliğinden döküldüğü aslan başlı çörtenin ve bağlı olduğu üst yapı elemanı olan tarihi eserin, en az 2 bin yıllık olduğunu açıkladı.

"BU FOTOĞRAFA NE YAZILIR?"

Fotoğraf: DHA

Kırılan ve yok edilen aslan başlı çörtenle ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Ümit Işın, "Bu fotoğrafa ne yazılır? Cehalet mi, vurdumduymazlık mı, sahipsizlik mi? Sadece 'canı istedi' diye birinin verdiği zarar. Kırılan parçalar hâlâ yerde duruyor. Burası koca bir milli park” dedi.

BEKÇİ VE KAMERA SİSTEMİ ÇAĞRISI

Antik kentlerin korunamadığını aktaran Işın, "Ören yerlerinin hak ettiği şekilde korunması, sahada gezen bekçi sisteminin mutlaka yeniden tahsis edilmesi, güvenlik kameraları ve fotokapanlar kullanılması şart. Devletin tüm bu önlemleri alırken kamu spotları ile de bunları duyurması oldukça caydırıcı olacaktır" dedi.

İNCELEME VE SUÇ DUYURUSU

Termessos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Koçak, çörtenin kırıldığı alana müzeden uzmanlarla birlikte gittiklerini belirterek, "Tespit yaptık ve suç duyurusunda bulunduk. Kim olduğunu bilmiyoruz ama kameralardan bakılıyor. Parçaları orada. Muhtemelen birisi üzerine çıktı. Fotoğraflara bakılınca bu işlerden anlayan biri görür. Zaten çatlak, çatlağın arasında da pislik birikmiş. Belki biri üzerine çıktı. Hemen 'Geldi birisi kırdı' gibi bir şey söylemek istemiyoruz. Çünkü oraya lise öğrencileri de giriyor. Her antik kentte insanlar gidiyor, bir yerlerin üzerine çıkıyor, zıplıyor. Öyle kırılmış olabilir" ifadelerini kullandı.

ÇÖRTEN NEDİR?

Çörten veya gargoyle; mimaride, özellikle gotik mimaride, oyulmuş veya şekillendirilmiş grotesk bir yapıdır. Suyu bir çatıdan alıp binanın yanlarından uzaklaştırmak için tasarlanmış bir oluğa sahiptir. Böylece suyun duvarlardan aşağı akıp aralarındaki harcı aşındırmasını önler.