Termik santral da kömür de devletten

Devlet, daha önce özelleştirerek sattığı Yatağan Termik Santralı için şimdi de kömür ocağı açmak istiyor. Başta Akbelen olmak üzere birçok bölgeyi kuşatan madenler Muğla’da orman ve tarım alanlarını tehdit ediyor.

2014 yılında özelleştirilerek şirketin milyonlarca TL kazanmasını sağlayan Yatağan Termik Santralı için iktidar kömür çıkartacak.

Kömür İşletmeleri A.Ş., açıldığı 1982 yılından bu yana bölgeyi zehirleyen santrala kömür sağlamak için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

Akbelen Ormanı’nda kömür madeni için yüzlerce ağacın katledilmesi ülke kamuoyunda ciddi tepkilere neden olurken yine kömür madeni için orman ve tarım alanları yok edilmek isteniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun iştiraki olan Kömür İşletmeleri A.Ş., Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır mahallesinde kömür ocağı açmak istiyor. ÇED süreci başlatan iştirak, 10,1 hektar büyüklüğünde yapılmak istenen maden ocağı, tarım ve orman alanı içerisinde yer alıyor. Proje yeraltı ocak işletmesi olarak gerçekleştirilmesi planlanırken, yılda 550 bin linyit kömürü işletilmek isteniyor. Proje dosyasında yer alan bilgilere göre, madenden çıkarılan kömür ise, Yatağan Termik Santralında hammadde olarak kullanılacak. Proje bedeli ise 99 milyon 328 bin TL olarak açıklandı.

BÖLGEYİ TALAN ETTİ

1982 yılında faaliyete geçen Yatağan Termik Santralı, bölgede doğa ve insan sağlığını tehlikeye soktu. Linyit kömürü ile çalışan santral, atmosfere saldığı zehirli gazlarla yıllar içerisinde bölgeyi adeta zehirledi. Bunun yanında santralın çevresinde bulunan köyler yaşanan göçlerin ardından birer birer yok oldu. Geçen yıl Muğla çevre örgütleri, ‘‘Muğla’daki Termik Santrallerin Neden Olduğu Sosyal ve Ekolojik Yıkımlar’’ raporunu yayımladı. Muğla’da termik santrallarının devamlılığı halinde 30 bin futbol sahası büyüklüğünde orman alanının tahrip olacağı vurgulanan raporda, ilk işletmeye girdikleri tarihten 2020’ye kadar Muğla’daki 3 termik santralın 68 binden fazla erken ölüme, 43 binden fazla erken doğuma sebep olduğu belirtildi. Raporda, Yatağan Santralı çevresindeki tarımsal ürünlerden alınan örneklerde ‘‘ağır metal miktarlarının izin verilen değerlerin üzerinde olduğu” saptamasına yer verildi.

Santral, 1 Aralık 2014 tarihinde Aydem Holding tarafından devralındı. Şirketin başında ise Ceyhan Saldanlı var. Aydem Enerji, 2022’ye kadar kamudan en çok elektrik ihalesi alan ikinci şirket konumundaydı. 2014-2021 yılları arasında 2,4 milyar lira değerinde 585 ihale kaptı.