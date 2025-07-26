Termometre 44 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı

Aydın’da sıcak hava dalgası etkisini artırdı. Temmuz ayı ortalamasının çok üzerinde seyreden sıcaklıklar, kentte hayatı adeta durma noktasına getirirken, hava sıcaklığının 44 derece ölçüldüğü Aydın’da hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanırken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Temmuz ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 36,3 derece en düşük sıcaklık ortalaması ise 20,7 derece olan Aydın’da, termometreler 44 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye dayandığı kent genelinde vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Özellikle gündüz vakitlerinde adeta hayalet şehre dönen Aydın genelinde, sıcak havalar kentte hayatı durma noktasına getirdi. Gölge arayan vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, bazıları ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılar yaparken, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de devam edeceği tahmin ediliyor.



Dolaşıp tekrar eve gidiyorum"

Aydın’ın sıcakta birinci il olduğunu ifade eden vatandaşlardan Ahmet Tahsin Okur, "Bu sene dünyada aynı. Sadece Türkiye’de değil her yer sıcak. Acayip bir kuraklık var yani. Geçen seneler serindi ama bu sene daha sıcak. Türkiye’nin birinci vilayeti Aydın sıcaklıkta. Mümkün olduğu kadar dışarıya çıkıyorum çünkü evde otur otur zaman geçmiyor. Mecburen çıkıyorum. Dolaşıp tekrar eve gidiyorum" dedi.



Böyle bir sıcak yaşamamıştık"

Güneşten korunmak için şemsiye kullanmak zorunda kaldığını ifade eden vatandaşlardan Rukiye Yıldız, "Sıcaklarda evlerden çıkmıyoruz. Bu sene daha sıcak. Biz böyle bir sıcak yaşamamıştık. Ben şu anda güneşten korunmak için şemsiye kullanıyorum. Kullanmak zorundayız" şeklinde konuştu.



Bir anda 60 derecelik bir hava değişimi oldu bizim için"

Ağrı’dan tatil için Aydın’a geldiğini ifade eden vatandaşlardan Emir Yavuz Güngör ise "Ağrı’dan geldik. İnanılmaz bir sıcak var. Orada yaklaşık 5-6 aydır -20, -30 derecelerinde duruyorduk. Buraya geldik ve bir anda 60 derecelik bir hava değişimi oldu bizim için. Ara sokaklardan geçerken özellikle sıcak hava burnumuzun içini yakıyor şu an. İnanılmaz bir sıcak var Aydın’da. Gerçekten nefes alırken bayıyor insanı. Burada tabelalarda 43-44 derece gösteriyor ama hissedilen gerçekten çok daha yüksek" dedi.