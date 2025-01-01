Termometreler eksi 15'i gösterdi: Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı. İş yerleri ve araçların camlarının da buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve brandayla örttü.

Sisle kaplanan şehir ve buz kütleleri akan Murat Nehri dronla görüntülendi.