'Terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması: İBB'den iddialara 4 maddelik yeni yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürerken İBB Basın Danışmanlığı, soruşturmaya yönelik iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"Yalanlar ve Gerçekler 2" başlığıyla yapılan açıklamada, "hayali konser, kişisel verilerin paylaşılması, mal varlığı iddiaları ve İSKİ'nin hak ediş ödemelerine yönelik" iddialara yanıt verildi.

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

Yalan: Pandemi döneminde 1388 hayali konser düzenlendiği, İBB Kültür A.Ş.’nin sahte fatura kestiği ve bu yolla milyonlarca liranın İBB kasasından çalındığı yalanı.

Gerçek: Pandemi sürecinde sanatçılara destek olmak amacıyla hayata geçirilen ‘İstanbul Bir Sahne’ projesi kapsamında; Dijital Sahne, Fiziksel Sahne ve Sahnem İstanbul başlıkları altında 3 ayrı kategoride konserler düzenlenmiştir. Bu çerçevede, toplamda 5.535 sanatçıya destek sağlanmıştır. Tüm etkinliklerin hakediş videoları ve fotoğrafları arşivlenmiş; bu konserlerle ilgili detaylı bilgiler İBB Kültür A.Ş.’nin 2020-2021 Faaliyet Raporlarında kamuoyuna sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLER PAYLAŞILDI İDDİASI

Yalan: İBB’ye ait İstanbul Senin uygulamasına kaydedilen 16 milyon insanın kişisel verilerinin reklam ve pazarlama şirketlerine satıldı yalanı.



Gerçek: İstanbul Senin, İstanbulluların ad, soyad ve TCKN bilgilerini girerek kayıt oldukları ve 2022 yılında hizmete alınmış her ihtiyacın karşılandığı bir uygulamadır. Uygulamadaki kullanıcı bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Entegrasyonu ile teyit edildikten sonra kullanıma açılmaktadır. Hali hazırda kullanıcı sayısı 16 milyon değil, 3,5 milyondur. KVKK gereğince, üyelik aşamasında tüm kullanıcılara aydınlatma metni sunulmakta ve açık rızaları alınmaktadır. Yasaya uygun şekilde işlenen kişisel veriler, İBB ve iştirak şirketlerinin sunduğu kamu hizmetlerine dair bilgilendirme amacıyla yapılan bildirimler için ve sadece İBB tarafından kullanılmaktadır. KVKK hükümleri ve kullanıcıların açık rızaları dışında reklam şirketlerine satılması veya başka üçüncü kişilerle paylaşılması kesinlikle mümkün değildir.

MAL VARLIĞI ARTTI İDDİASI

Yalan: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığı döneminde mal varlığı arttı.



Gerçek: Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun 2019 ve 2024 mal bildirim beyanına göre, üzerlerine kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin dökümü açık kaynaklardan kamuoyuyla paylaşılmıştır.

İSKİ’NİN YASAL HAK EDİŞ ÖDEMESİ

Yalan: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) banka hesaplarından 2020-2024 yıllarında toplam yaklaşık 215 Milyon TL tutarında kayıt dışı para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi yalanı.

Gerçek: Adı geçen şirkete Ekrem İmamoğlu döneminde herhangi bir iş verilmemiştir. Yapılan ödemeler Ak Parti dönemindeki işlerle ilgili hak ediş ödemeleridir. Ve tamamı yasaldır. İSKİ bir kamu kurumudur. Düzenli olarak Sayıştay denetimine tabidir. Mülkiye müfettişlerine gerekli belgeler iletilmiştir.

Bu yalanlara karşı gerçekleri paylaşmayı sürdüreceğimiz gibi yalan haberleri yayanlarla ilgili gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

İBB Basın Danışmanlığı, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara dün de (20 Mart) 7 başlıkta yanıt vermişti.