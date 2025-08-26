‘Terörist’ Colani BM kürsüsüne çıkacak

Suriye’de emperyalistlerin desteğiyle iktidarı ele geçirerek kendisini cumhurbaşkanı ilan eden Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) lideri Muhammed Colani’nin (Ahmed Şara) eylül ayında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler’in 80’inci Genel Kurulu’nda konuşma yapacağı belirtildi. HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Colani’nin “1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu’na hitap edecek ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı” bildirildi.

El Kaide’nin Suriye kolu el Nusra’nın lideri olan Colani, örgütün adını HTŞ olarak değiştirmişti. Emperyalistlerin desteğiyle Suriye’de yönetimi ele geçirerek kendi hükümetini kuran örgüte yönelik yaptırımların birçoğunu, başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler kaldırmıştı. Ancak Colani, resmi olarak hala aranılan bir cihatçı olması nedeniyle BM’nin yaptırımları ve seyahat yasağı kapsamında bulunuyor.

‘İSRAİL’LE ANLAŞMA ÇOK YAKIN’

Colani ise Suriye ile İsrail arasında yürütülen güvenlik anlaşması görüşmelerinde kayda değer ilerleme sağlandığını duyurdu. Anlaşmanın Golan Tepeleri’nde iki ülke arasında 1974 ayrım hattı temelinde şekilleneceğini bildiren Colani, “Suriye ve bölgenin çıkarlarına hizmet eden herhangi bir karar veya anlaşmayı kabul etmekten çekinmeyeceğini” vurguladı.

Suriye Demokratik Güçleri (DSG) ise Deyrezor'un batı kırsalında bir askeri karakola HTŞ’ye bağlı güçler tarafından saldırı düzenlendiğini bildirdi. Şam yönetiminin kontrolünde bulunan Afrin’in Şiye beldesinde ise Şam’a bağlı faaliyet gösteren “El Emşat” olarak bilinen Sultan Süleyman Şah Tugayı arasında çatışma yaşandı.