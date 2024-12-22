‘Terörist’ten ortaklığa

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Cihatçı çetelerin Beşar Esad’ı devirdiği Suriye’de Washington’ın ülkeyi ABD ve İsrail çıkarlarına göre dizayn etme adımları sürüyor. Batı, Suriye’de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) terörist tanımını kaldırmayı tartışırken Şam’a ilk üst düzey ziyaretini yapan ABD, HTŞ lideri Muhammed el Colani’nin başındaki para ödülünü kaldırdı. ABD’li senatörler ise Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgelerine ilişkin kaygıları gerekçe göstererek Türkiye’ye yaptırım tasarısı sundu.

Şam’da yoğun diplomasi trafiği sürerken HTŞ yönetimi, geçiş hükümetine Esad Hasan El Şibani’yi Dışişleri Bakanı olarak atadı.

BAŞINDAKİ ÖDÜL KALKTI

Şam’ı ziyaret eden ABD’li üst düzey diplomatlar, Suriye’de geçiş hükümetini kuran HTŞ’nin lideri Colani ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Suriye’nin geçiş süreci hakkında “iyi ve çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini” açıkladı.

Colani’nin “Pragmatik bir tavır sergilediğini” belirten Leaf, yeni hükümetin “kapsayıcı olması, azınlık haklarına saygı göstermesi ve terörist grupların tehdit oluşturmamasını sağlaması” gerektiğini kaydederek “Ahmet el Şara (Colani) bunları taahhüt etti” dedi. ABD’nin HTŞ liderinin başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödüle atıfta bulunan Leaf, “Görüşmemize dayanarak ona adalet için ödül peşinde koşmayacağımızı söyledim” diye konuştu.

‘KUZEYDEKİ MESELELER’

Leaf “Türkiye’nin Suriye’de kayda değer bir nüfuzu, ulusal güvenlik çıkarları ve başka pek çok çıkarı bulunuyor” değerlendirmesinde de bulundu. Leaf, özellikle Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu ile Kürt güçlerin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin karşı karşıya geldiği “Suriye’nin kuzeydoğusundaki meseleler” gibi konularda atılan somut adımlara destek verdiğini kaydetti. Leaf, Suriye’nin kuzeyinde ateşkes sağlanması için çalıştıklarını kaydetti.

Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Colani ise Leaf başkanlığındaki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Colani muhataplarına, Suriye’nin her düzeyde toparlanması ve yeniden canlanmasının sağlanması konusunda destek çağrısı yaptı. “Suriye halkının tüm bölgesel taraflara eşit mesafede durduğunu” vurgulayan Colani, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Heyette yer alan ABD Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens, Washington’un 2012 yılında Suriye’ye yaptığı haber amaçlı bir gezi sırasında esir alınan ABD’li gazeteci Austin Tice ve diğer ABD vatandaşlarının bulunması için Suriye’nin geçici yetkilileriyle birlikte çalışacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye’deki angajmanını yönetmekle görevlendirdiği Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein ise “Amerikalı yetkililerin bölgeye daha fazla seyahat edeceğini” belirtti.

ABD 2012 yılında Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmiş ve Şam’daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Washington, 2013 yılında Colani’yi terörist ilan etmişti. HTŞ’nin öncülü olan Nusra Cephesi’nin sivilleri öldüren intihar saldırıları düzenlediği ve şiddet yanlısı mezhepçi bir görüşü benimsediği bildirilmişti.

ABD heyetinin ziyareti, son günlerde Fransa, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) Şam’da kurduğu temasların ardından geldi. HTŞ ve liderleri ile Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırmayı tartışan Batı ülkeleri, HTŞ öncülüğündeki cihatçıların Esad’ı devirmesinden memnun olsa da yeni yönetimin “mezhepçi, azınlıklara yönelik baskıcı katı bir tutum sergilememesi” yönünde endişelerini dile getiriyor.

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BAKAN FİDAN’DAN HTŞ İTİRAFI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin “terör” listesine aldığı HTŞ ile yıllardır “işbirliği” içinde olduklarını itiraf etti. France 24 kanalına değerlendirmelerde bulunan ve Şam’daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planladığını aktaran Fidan, "YPG/PKK bizim ne istediğimizi gayet iyi biliyor. Biz, ülkemize yönelik herhangi bir tehdit görmek istemiyoruz. Mevcut tehditleri de potansiyel tehditleri de istemiyoruz" dedi. MİT Başkanı olduğu döneme işaret eden Fidan "HTŞ, yıllardır bizimle işbirliği içinde oldu" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Şam’daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planlıyorum" dedi.

Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) Türkiye’nin "terör listesinden" neden çıkarılmadığına ilişkin soruya yanıt veren Fidan, "Bizim onları listeye almamız, BM listesiyle alakalı bir konu. BM Güvenlik Konseyi kararlarına tabii ki uyuyoruz ama şimdi hukuki boyut ile fiili boyutun birbiriyle çeliştiği farklı bir durum var" dedi.

Fidan, HTŞ’nin son 10 yılda fiiliyatta herhangi bir "terör faaliyeti" içinde olduğunu görmediklerini belirterek, "Bu, sadece bizim değil Batılı istihbarat örgütlerinin de tespit ettiği bir husus" değerlendirmesini yaptı.

İŞBİRLİKLERİMİZ OLDU

"Dışişleri Bakanı olmadan önce istihbarat şefiydiniz. Ahmed eş Şara olarak bilinen HTŞ lideriyle temasınız olduğunu varsayıyorum. DEAŞ ya da El Kaide gibi terörist gruplarla mücadelede faydalı oldular mı? Artık terörist olmadıklarını ve terörist gruplara karşı işbirliği yaptıklarını göstermek için mi sizinle ve Batılı yetkililerle işbirliği yaptılar?" sorusuna yanıtında Fidan, HTŞ’nin özellikle IŞİD ile mücadelede istihbarat paylaşımı konusunda iyi işbirliklerinin olduğunu ve kendilerine çok yardımcı olduklarını belirtti.

Meselenin hassasiyeti nedeniyle o dönemde bunu kamuoyuna açıklamadıklarını anlatan Fidan, "DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı örgütler hakkında istihbarat toplama konusunda HTŞ, yıllardır bizimle işbirliği içinde oldu" dedi.

Fidan, öte yandan HTŞ’nin IŞİD’in eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi gibi hedefler konusunda da işbirliği yapıp yapmadığı sorusuna bu tür hedefler konusunda da HTŞ’nin Türkiye ile işbirliği içinde olduğu yanıtını verdi.