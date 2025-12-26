"Terörün finansmanıyla" suçlanan 4 kişi hakkında "malvarlıklarının dondurulması" kararı kaldırıldı: IŞİD ve HTŞ bağlantıları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına yönelik karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "teröre fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller" ve "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle Malvarlığının Dondurulması Kararı alınan 4 kişi hakkındaki karar kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Altındağ doğumlu Sinan Öksüz'ün, Kahta doğumlu Sait Ali Gürsoy'un, Akağıl doğumlu Mehmet Ali Yiğit'in ve Suriye uyruklu Zouhair Sahloul'un malvarlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.

IŞİD VE HTŞ BAĞLANTILARI

Sinan Öksüz'ün malvarlığı, terör örgütü IŞİD ve El Kaide bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2023 senesinde dondurulmuştu.

Zouhair Sahloul'un malvarlığı da 2022'de yine terör örgütü IŞİD bağlantılı olduğu gerekçesiyle dondurulmuştu.

HTŞ'DEN ARANIYORDU

Sait Ali Gürsoy'un malvarlığı ise 2021 yılında terör örgütü HTŞ (Heyet Tahrir Şam) üyeliği gerekçesiyle dondurulmuştu. Öte yandan, HTŞ üyeliğinden aranan Sait Ali Gürsoy, Ocak 2025'te Emniyet'in gri kategorideki arananlar listesinden çıkarılmıştı.

Mehmet Ali Yiğit'in malvarlığı ise 2021 yılında PKK bağlantılı olduğu gerekçesiyle dondurulmuştu.

7 KİŞİ VE 3 ŞİRKETİN MAL VARLIĞI DONDURULDU

Ayrıca, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "teröre fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller" ve "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden 7 kişi ve 3 şirketin de malvarlığının dondurulmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre FETÖ ve IŞİD bağlantıları gerekçesiyle malvarlığı dondurulan kişi ve şirketler şöyle:

Şahinbey doğumlu Mehmet Uncuoğlu, Gaziantep doğumlu Enes Uncuoğlu, Gaziantep doğumlu Salih Kendirkıran ve Kırıkkale doğumlu Esat Malbeleği'nin FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı olduğu gerekçesiyle malvarlıkları donduruldu.

Kaşgar doğumlu Enver Tursun, Baskil doğumlu İzzet Aydoğmuş ve Prizren/Kosova doğumlu Mentar Bamja'nın IŞİD terör örgütü iltisaklı olduğundan malvarlıkları donduruldu.

Kuruluş yeri ABD olan Vavenza INC, Coral Port LLC ve Camilson LLC adlı 3 şirketin ise FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı olduğundan malvarlıkları donduruldu.