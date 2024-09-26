Terra Santa Manastırı'nda Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik tahliye kararına tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve beraberindekiler, Beyoğlu'ndaki Terra Santa Manastırı'nda Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik tahliye kararına tepki gösterdi.

Özgür Çelik, Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen Terra Santa Manastırı'na ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden tahliye kararı çıkarıldığını belirterek, ilçedeki hizmetlerin engellenmeye çalışıldığını ifade etti.

"BEYOĞLU HALKINI CEZALANDIRIYORSUNUZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ile dayanışma göstermek için partisinin 39 ilçe başkanı ve 26 belediye başkanı, meclis üyeleri, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolu başkanlarıyla Terra Santa'ya geldiklerini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Burayı günde binlerce genç ziyaret ediyor, buranın kafesinde oturuyor, vakit geçiriyor. Burada birtakım sanatsal, kültürel etkinlikler, film gösterimleri, 31 Mart'tan bu yana da konserler gerçekleştiriliyor ve Beyoğlu halkı bu hizmetlerden faydalanıyor. Şimdi buraya bir tahliye kararı getirerek Beyoğlu halkını cezalandırıyorsunuz."

Belediye Başkanı Güney ise manastırın Vakıflar Genel Müdürlüğü tahsis protokolüyle kültür, sanat ve gençlik merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere 22 Aralık 2022'de 10 yıl süreyle Beyoğlu Belediyesine tahsis edildiğini ancak kendilerine yarın polis zoruyla tahliye edileceği bilgisi geldiğini söyledi.