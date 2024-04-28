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Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.04.2024 12:45
  • Giriş: 28.04.2024 12:45
  • Güncelleme: 28.04.2024 12:45
Kaynak: İHA
Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters dönerek durabildi.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü, otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerini teslim etti.

Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

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