Ters yönde giden midibüs sürücüsüne 11 bin TL ceza

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de ters yönde ilerleyen midibüs sürücüsüne 11 bin 253 TL ceza kesildi, ehliyetine de el konuldu.

Mersin'de bir midibüsün otoyol bağlantı yolu 151'inci Cadde’de ters yönde seyrettiğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında midibüs ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 'Tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi', 'Araç üzerinde yapılan teknik değişikliğin bildirilmemesi ve ruhsata işletilmemesi', 'Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamak' ihlallerinden toplam 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün belgesinin geçici olarak geri alındığı bildirildi. (DHA)

