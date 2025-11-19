Ters yönde ilerleyen forkliftin çarptığı baba ve 2 çocuğu yaralandı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, ters yönde ilerleyen forkliftin çarptığı baba ve 2 çocuğu, hafif yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ters yönde ilerlediği öne sürülen forklif, caddeden karşıya geçmeye çalışan baba ve 2 çocuğuna çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişinin hafif yaralandığı belirlendi. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kucağındaki oğlu ve elinden tuttuğu kızıyla karşıya geçmeye çalışan babaya, ters yönde ilerleyen forklifin çarptığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor. Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI