Ters yönde seyreden bisikletli motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ters yönde seyrettiği iddia edilen elektrikli bisikletin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Yengeç Sokak’tan Erdal İnönü Caddesi’ne dönüş alan Y.G. yönetimindeki otomobil, ters yönde seyrettiği iddia edilen S.D.’nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü S.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.