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Ters yönden ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2 sürücü hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin ters yönde gitmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 11.05.2024 09:56
  • Giriş: 11.05.2024 09:56
  • Güncelleme: 11.05.2024 10:02
Kaynak: AA
Ters yönden ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2 sürücü hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir otomobilin otoyolda ters yönde gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki M.E.D. idaresindeki otomobil, İzmir-Aydın otoyolunda ters yönde giderken, Pancar köprüsü mevkisinde, Fatma H. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, 2 sürücü de hayatını kaybetti. Fatma H'nin aracında bulunan İngiltere uyruklu William Micheal T. ise ağır yaralandı.

Yaralı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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