Ters yönden ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 2 sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de otomobilin ters yönde gitmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir otomobilin otoyolda ters yönde gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki M.E.D. idaresindeki otomobil, İzmir-Aydın otoyolunda ters yönde giderken, Pancar köprüsü mevkisinde, Fatma H. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, 2 sürücü de hayatını kaybetti. Fatma H'nin aracında bulunan İngiltere uyruklu William Micheal T. ise ağır yaralandı.
Yaralı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.