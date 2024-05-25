‘Ters Yüz’ sergisi 18 Ağustos’a kadar Pera Müzesi'nde

Kültür Sanat Servisi

Pera Müzesi’nin Bauhaus Üniversitesi, Weimar ve Bremen Sanat Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği "Ters Yüz PƎRⱯ" sergisi ziyarete açıldı.

Tahran, Osaka, Hong Kong, Berlin, İstanbul, Weimar ve Almanya’nın diğer kentlerinden 20 sanatçı, mimar ve araştırmacıyı bir araya getiren sergi 18 Ağustos’a kadar izlenebilecek. Yerel ve kâr amacı gütmeyen sanat mekânlarına odaklanan sergi, alternatif değerler üzerine düşünüyor, değerlendirmeler yapıyor, küresel kapitalist ilişkileri ve yerelleşmiş kültürel pratikleri araştırıyor.

İLHAM ALDIKLARI

Ters Yüz PƎRⱯ, yalnızca Avrupa değil Çin ve İran ile küresel kültür, ekonomik değişim ve siyasi temas tarihini canlı tutan seramik, ağırlık ve ölçü koleksiyonlarından da ilham alıyor.

“Küreseller”, “Basamaklar” ve “Spekülasyonlar” başlıklı üç bölümden oluşan sergi, vaat edilmiş daha iyi bir modern dünyanın ve dönüştüğü yıkık dökük parçaların değil, yaşamlarımızın, estetik pratiklerimizin ve bilgilerin de dönüşümünde denemeler yaratmayı hedeflerken orantısız küresel kapitalist ilişkilerin ve yerelleşmiş kültürel pratiklerin biçimlendirdiği sanat dünyasını gözlemliyor.

Müze çarşamba günleri “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrencilere ücretsiz.