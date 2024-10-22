Tersane emekçileri hak gasbına izin vermedi

Emek Servisi

Yalova Altınova’da bulunan Gemak Tersanesi’nde çalışan liman işçileri ücretleri yatırılmayınca tersane önüne gitti, haklarını kazandı. Tersanede Doruç, Alaca ve Biliz isimli 3 farklı taşeron firmada çalışan DİSK’e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye, Depo ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş) üyesi işçiler, ücretleri yatırılmayınca dün tersane önüne gitti.

Tersane yetkilileriyle görüşme talepleri kabul edilen işçiler, avukatları aracılığıyla alacak listesini yetkililere sundu. Yetkililer listeyi kabul ederek alacakların gün içinde ödeneceğini söyledi. Haklarını kazanan liman işçileri, tersane önünde halay çekti.