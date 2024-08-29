Tersaneler ölüm saçıyor

Emek Servisi

Sıklıkla ağır iş yükü, güvencesiz çalışma koşulları ve alınmayan önlemlerle anılan tersanelerde iş cinayetleri yaşanmaya devam ediyor. Önceki gün İstanbul Tuzla’da bulunan DESAN Tersanesi’nde tersane işçisi Serkan Çiçek’in iş cinayetinde yaşamını yitirmesinin ardından DİSK’e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye, Depo ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş), dün tersane önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

DESAN Tersanesi önünde açıklama yapan Limter-İş, son 3 ayda 3 işçinin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için katledildiğini vurguladı. Açıklamada “Tersanelerde 1 ayda 3 işçi katledildi. DESAN’da Serkan Çiçek, Beşiktaş’ta Mehmet Keskin ve Doğan Kurt. Unutmayacak, affetmeyeceğiz!” yazılı pankart taşındı. Sendika adına açıklamayı Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı gerçekleştirdi. Saygılı, şunları söyledi:

“İşçi arkadaşlarımız yaşamını yitirdiği andan itibaren tersane patronları tarafından aile ablukaya alınıyor. Kan parasıyla susturuluyor. Oysa kan parası olarak verilen bu para, işçi sağlığı ve iş güvenliğine harcansa 25 yaşında, 30 yaşına, 22 yaşında yaşamını yitiren arkadaşlarımız aramızda olacaklardı. Yıllardır söylemekten dilimizde tüy bitti, hiçbir işçi cinayeti kader değil. İşçi arkadaşlarımız ölmüyor, öldürülüyor. Gerekli tedbirler alınmadığından dolayı iş cinayetlerinde öldürülüyor. İnsan yerine konulmuyoruz, oysa biz emeğimizle onlara trilyonlar, katrilyonlar kazandırıyoruz.”