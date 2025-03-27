Terzilerde bayram öncesi tamir yoğunluğu

Van’da Ramazan Bayramı öncesi terzilerde hareketlilik yaşanırken daha çok tamir yaptırmak isteyenler yoğunluk oluşturuyor.

Hazır giyim sektörünün yaygınlaşması ve teknolojiyle birlikte değişen alışveriş alışkanlıkları, vatandaşların bayramlık kıyafet tercihlerini de etkiliyor. Artık bayram öncesi terzilere daha çok paça kısaltma, sökük dikme ve kıyafet daraltma gibi tamirat işlemleri için gidiliyor. Terziler, eskiye oranla sipariş üzerine takım elbise dikiminin azaldığını belirtiyor. Ancak kıyafetlerini yenilemek yerine küçük dokunuşlarla değerlendirmek isteyenler, terzilere yoğun bir şekilde başvuruyor. Bayram öncesi artan taleple birlikte terzi atölyelerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kentteki terziler, bayramın yaklaşmasıyla birlikte işlerinin hızlandığını ancak geçmiş yıllardaki gibi yeni kıyafet diktirme alışkanlığının artık pek tercih edilmediğini söylüyor.

Kentte yaklaşık 50 yıldır terzilik mesleğini yapan Şevket Yıldız, bayram dolayısıyla yoğunluklarının daha çok tamir ağırlıklı olduğunu belirtti. Bazı meslek gruplarında olduğu gibi kendilerinin de son gün yoğunluğundan şikayetçi olduğunu ifade eden Yıldız, "Son gün yoğunluğuna rağmen yine kaliteli yapmaya çalışırım. Bunu da müşteriye göre değil, kendime göre yaparım. Çünkü bu iş devamlılık gerektiriyor, ‘işi yap müşteri bir daha gelmez’ düşüncesi bizde yoktur. Tabi son gün yoğunluğu sadece terzide yok, birçok işte var. İşini son güne bırakan vatandaş da bu durumdan şikayetçi, işi götürdüğü esnaf da bu durumdan şikayetçidir" dedi.

Mesleği yaklaşık 50 yıldır yapan Teyip Yakut isimli bir diğer terzi ise eskisi gibi takım elbise diktirenin olmadığını dile getirerek, "Terzilerde sıfırdan diktirilecek bir elbise 10-15 bin liraya mal olurken, hazır giyim takım elbiseyi 8 bin liraya kadar alabiliyor. Son gün bırakılan paça katlama gibi işler bizleri yormuyor. Bu gelenek de zaten hep vardı. Ancak takım elbise dikme işi bitme noktasına gelmiş" diye konuştu.