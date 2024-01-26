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Tesadüfün böylesi: Erdoğan, İstanbul'da metro açacak

Yerel seçimlere denk getirilen Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı Pazartesi günü açılıyor. Açılışı Erdoğan yapacak.

Yerel Seçim 2024
  • 26.01.2024 10:59
  • Giriş: 26.01.2024 10:59
  • Güncelleme: 26.01.2024 11:04
Kaynak: AA
Tesadüfün böylesi: Erdoğan, İstanbul'da metro açacak

İktidar her seçim öncesi olduğu gibi, beklettiği projelerin açılışını seçimlere günler kala gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın açılışını, 29 Ocak Pazartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceklerini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda yürütülen çalışmaların tamamlandığını aktardı.

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 9. ve son istasyonunun Kağıthane-Gayrettepe güzergahı olduğunu belirten Uraloğlu, "29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane etabında tamamlanan çalışmalarla, hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıkıyor" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, tamamlanan projeyle, seyahat sürelerinin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı için 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey için 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı için 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı için 41 dakika, Taksim-Göktürk için 26 dakika ve 4. Levent-İstanbul Havalimanı için ise 35 dakika olacağını belirtti.

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