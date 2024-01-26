Tesadüfün böylesi: Erdoğan, İstanbul'da metro açacak

Yerel seçimlere denk getirilen Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı Pazartesi günü açılıyor. Açılışı Erdoğan yapacak.

İktidar her seçim öncesi olduğu gibi, beklettiği projelerin açılışını seçimlere günler kala gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın açılışını, 29 Ocak Pazartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceklerini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda yürütülen çalışmaların tamamlandığını aktardı.

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 9. ve son istasyonunun Kağıthane-Gayrettepe güzergahı olduğunu belirten Uraloğlu, "29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane etabında tamamlanan çalışmalarla, hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıkıyor" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, tamamlanan projeyle, seyahat sürelerinin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı için 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey için 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı için 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı için 41 dakika, Taksim-Göktürk için 26 dakika ve 4. Levent-İstanbul Havalimanı için ise 35 dakika olacağını belirtti.