Tescilli Ordu kivisinin kilogram fiyatı belli oldu

Ordu'da kasım ayında hasadına başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi.

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kivi hasadına az bir süre kaldığını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen kivinin Ordu'da fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerin başında geldiğini belirten Uzunlar, kivinin fiyatını dernek olarak belirlediklerini ifade etti.

ZİRAİ DON OLUMSUZ ETKİLEDİ, 4 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Uzunlar, fiyatlandırmayı önceki yıllarda olduğu gibi kivinin sınıflarına göre yaptıklarına işaret ederek, "Bu sezon birinci sınıf olarak adlandırdığımız kivinin kilogramını 80 lira, ikinci sınıf kivi 40 lira ve üçüncü sınıf kivi fiyatını ise 25 lira olarak belirledik" dedi.

Ordu genelinde geçen sezon 8 bin ton olan kivinin rekoltesini bu sezon 4 bin ton civarında beklediklerini aktaran Uzunlar, rekolte düşüşünü zirai dona bağladıklarını dile getirdi.

Uzunlar, kasım ayının ikinci haftası itibarıyla hasadına başlanacak kivide kalitenin iyi durumda olduğuna değinerek, "Ordu kivisi gerek aroması gerekse depo ömrünün uzun olması nedeniyle oldukça tercih ediliyor. Kivinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi pazar sorunu bulunmuyor. Yeni sezon tüm üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.