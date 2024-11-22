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Tesisatçı tadilat sırasında 30 kilo altın para buldu

Viyana'da bir evde yapılan tadilat sırasında 73 milyon 157 bin TL değerinde 30 kilo altın para bulundu.

Dünya
  • 22.11.2024 11:34
  • Giriş: 22.11.2024 11:34
  • Güncelleme: 22.11.2024 11:36
Kaynak: DHA
Tesisatçı tadilat sırasında 30 kilo altın para buldu
Fotoğraf: DHA

Avusturya'nın Viyana kentinde tadilat için bir eve giden tesisatçı, tenekenin içinde 30 kilo ağırlığında altın para buldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında gömüldüğü tahmin edilen altın paraların değerinin 2 milyon euro (73 milyon 157 bin TL) olduğu belirtildi.

Avusturya’daki yasa gereği bulunan altın para, mülk sahibi ile bulan kişi arasında eşit olarak paylaştırıldı.

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