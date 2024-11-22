Tesisatçı tadilat sırasında 30 kilo altın para buldu
Viyana'da bir evde yapılan tadilat sırasında 73 milyon 157 bin TL değerinde 30 kilo altın para bulundu.
Kaynak: DHA
Avusturya'nın Viyana kentinde tadilat için bir eve giden tesisatçı, tenekenin içinde 30 kilo ağırlığında altın para buldu.
İkinci Dünya Savaşı sırasında gömüldüğü tahmin edilen altın paraların değerinin 2 milyon euro (73 milyon 157 bin TL) olduğu belirtildi.
Avusturya’daki yasa gereği bulunan altın para, mülk sahibi ile bulan kişi arasında eşit olarak paylaştırıldı.