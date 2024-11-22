Tesisatçı tadilat sırasında 30 kilo altın para buldu

Avusturya'nın Viyana kentinde tadilat için bir eve giden tesisatçı, tenekenin içinde 30 kilo ağırlığında altın para buldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında gömüldüğü tahmin edilen altın paraların değerinin 2 milyon euro (73 milyon 157 bin TL) olduğu belirtildi.

Avusturya’daki yasa gereği bulunan altın para, mülk sahibi ile bulan kişi arasında eşit olarak paylaştırıldı.