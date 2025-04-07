Teşkilat dizisinde bir ayrılık daha

Boykot paylaşımı yapan ve ardından silen oyuncu Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarıldığı Teşkilat dizisinden Murat Aygen de senaryo gereği ayrılacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin Tufan’ı Murat Aygen daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle ekipten ayrılacak.

Vedaların süreceği dizi haziran ayına kadar reyting başarısını sürdürürse 6. sezonu da çekilecek.

Sosyal medya hesabından "2 Nisan'da Satın Alım Yapmıyoruz" diyerek boykot paylaşımı yapan ve ardından silen oyuncu Aybüke Pusat, başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Pusat’a ilişkin "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" açıklaması yapmıştı.