Teşkilat dizisinin yapımcısı Aybüke Pusat'a ilişkin ilk kez konuştu

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin yapımcısı Timur Savcı, boykot çağrısı nedeniyle diziden gönderilen Aybüke Pusat hakkında ilk kez konuştu.

Savcı, "Biz Aybüke Pusat’la bir daha çalışmayacağız' gibi bir açıklama yapmadık" dedi.

TRT'nin sözleşmelerinin özel sözleşmeler olduğunu belirten Savcı, Aybüke Pusat'a ilişkin "Hala görüşüyoruz hala ofisimize gelip gidiyor. Ama insanlar ekstra bir mağdur durumu yaratıyorlar. Öyle bir durum söz konusu değil" ifadesini kullandı.

"Aybüke amacının siyasi olmadığını söyledi" diyen Savcı, TRT'nin Pusat'tan bu yönde bir açıklama istediğini ancak Aybüke Pusat'ın bu seçenekten yararlanmadığını ifade etti. Savcı, "Daha önce de paylaşımları vardı TRT dahil herkes tolere etti" diye konuştu.

Timur Savcı BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk oldu.

Savcı’nın Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden çıkarılması ile ilgili tartışmalara dair açıklaması şöyle:

"TRT’nin iktisadiydi bu ve TRT bir açıklamayla hızlıca çıktı. Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu. Hatta Aybüke’de ofisteydi doğru yönetmek lazım bu mevzuyu diye. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu 'boykot yapın bu kanalı izlemeyin' deyince onlarda doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler. Bizimle ilgili şöyle bir durum yok. 'Biz Aybüke Pusat’la bir daha çalışmayacağız' gibi bir açıklama yapmadık o yüzden insanların algısı yanlış yerde"

"TRT SÖZLEŞMELERİ ÖZEL SÖZLEŞMELERDİR"

Savcı sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bütün piyasa ve gazeteciler biliyor. TRT'ye iş yapıyorsanız o bir devlet kanalı 'olumlu ya da olumsuz kırmızı ya da beyaz herhangi bir toplumsal siyasal mesele ile ilgili lütfen bir şey paylaşmayın' diyorlar. Çünkü şöyle bakıyorlar bu devletin kanalı herhangi bir tarafı üzecek, kızdıracak veya ekstra sevindirecek bir şey olmamasına özen gösteriyorlar. Ve TRT sözleşmeleri özel sözleşmelerdir önceden bunu kabul ediyorsanız imzalar çalışırsınız. Yani burada bir sorun yok."

TRT AYBÜKE'YE SEÇENEK SUNDU FAKAT AYBÜKE FAYDALANMADI

Aslı Şafak’ın Aybüke’ye başka bir dizide rol verir misiniz? sorusuna ise Yapımcı Timur Savcı’nın şöyle yanıt verdi:

"Bizim Aybüke’yle sıkıntımızın olması için hiçbir sebep yok. Aybüke’nin gideceği dönemde bile bütün ekiple ve oyuncuyla konuşup onların duyguları ve ne yapmak istedikleriyle ilgili o süreçleri yönettik. Aybüke de bizim yıllardır çalıştığımız. Daha önce Söz adlı dizimizde de çalıştığımız gayet başarılı iyi bir oyuncu. Hala görüşüyoruz hala ofisimize gelip gidiyor. Ama insanlar ekstra bir mağdur durumu yaratıyorlar. Öyle bir durum söz konusu değil. Bu TRT’nin doğal olarak tercihi ve iktisadı buna da bizim yapabileceğimiz bir şey yok hayat böyle bir şey."

Yapımcı Timur Savcı sözlerine şöyle devam etti:

"Aybüke amacının siyasi olmadığını söyledi. TRT Aybüke’ye seçenek de sundu. O zaman amacının öyle olmadığını anlatan bir açıklama paylaşmasını istedi. Fakat Aybüke o seçenekten faydalanmadı. Daha önce de paylaşımları vardı TRT dahil herkes tolere etti. Ekip arkadaşları da üzgünler böyle bir şey olduğu için ve o durumda bırakıldıkları için üzgünler."

BEN BU KAVGADA BİR TARAF DEĞİLİM

Timur Savcı "Sosyal medya şöyle bir şey bir takım oradan kahramanlar çıkarmaya bir takım öcüler çıkarmaya çalışıyorlar ama er geç gerçekler anlaşılır. Bu kimsenin haklı çıkamayacağı bir konu. Ben bu kavgaların bir parçası olarak görmüyorum. Türkiye’de 7-8 kanal var ya ben 8 kanala iş yapıyorum. Benim çalışmadığım bir yer yok ben bir taraf değilim" ifadelerini kullandı.