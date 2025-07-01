Teşkilata talimat yazısı: Zafer Partisi, Saraçhane mitingine katılmayacak

Zafer Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bu akşam Saraçhane’de düzenleyeceği mitinge parti teşkilatının katılmamasını istedi.

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat imzasıyla partinin İstanbul İl Başkanlığı'na gönderilen yazıda, "Bugün yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Saraçhane'deki etkinliğine, Zafer Partisi teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Yazıda ayrıca, tüm ilçe başkanlıklarına bu konuda gerekli talimatların verilmesi talep edildi.

Gazeeteci Canan Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Neden Saraçhane'ye katılmama kararı aldıklarını Zafer Partili kaynaklarıma sordum. Dün akşam bu konunun GİK'te uzun uzun tartışıldığını ilettiler ancak nedenini şimdilik paylaşmadılar" bilgisini verdi.

Neden Saraçhane'ye katılmama kararı aldıklarını Zafer Partili kaynaklarıma sordum.



Dün akşam bu konunun GİK'te uzun uzun tartışıldığını ilettiler ancak nedenini şimdilik paylaşmadılar. https://t.co/HMJOz0TzfI — Canan Kaya (@ckayacanan) July 1, 2025

"BU, CHP MİTİNGİ, BİZİM DEĞİL"

Konuya ilişkin gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "Leman’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali nedeniyle teşkilatın mitinge katılmamasını istedim. Ayrıca bu, CHP mitingi, bizim değil" ifadelerini kullandı.