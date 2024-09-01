TESK’ten ‘kartlarda sınır kalkmalı’ çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek enflasyonun her sektörü olduğu gibi düğün ve evlilikle ilgili sektörleri de olumsuz etkilediğini belirtti.

Düğün organizasyonları, gelinlik ve damatlık ücretleri, takı maliyetleri, salon kirası gibi kalemlerde yaşanan artışa işaret eden Palandöken, "Düğün sektörü, 230 kalemi ilgilendiren bir sektör. Netice itibarıyla bunların hepsinde duraklama var ve ekonomiye büyük bir kayıp oluyor. Bizim talebimiz kredi kartlarındaki taksit tutarı biraz esnetilmeli" dedi.

Evlilik sürecindeki alış verişlerde kredi ve kredi kartına ihtiyaç duyulduğunu belirten Palandöken, şu açıklamada bulundu:

"Kredi kartına konulan taksit sınırlandırılması ivedilikle kaldırılmalı. Bu sadece evlenmek üzere olan çiftler için değil, tüm vatandaşlar için de olumlu bir etki yaratır. Kredi kartına konulan taksit sınırlarının kaldırılması ekonomiye hareket kazandırır, piyasaları canlandırır ve işsizliğin azalmasıyla istihdamın artmasıyla devletin vergi ve SGK gelirleri artar."