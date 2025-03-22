Tesla, ABD'de Cybertruck modellerini geri çağırdı

TESLA, Cybertruck modellerinde tespit edilen dış panel sorunu nedeniyle ABD'de satılan 46 binden fazla Cybertruck'ı geri çağırdığını duyurdu.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, dış panelindeki bir sorun nedeniyle 46 bin 96 Cybertruck aracını geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2024-2025 model Cybertruck araçları kapsadığı belirtildi.

Tesla'dan yapılan açıklamada ise 46 bin 96 aracın paslanmaz çelikten yapılmış bir dış kaplama panelinin ayrılıp araçtan kopma riski olduğu kaydedildi.

Araştırma şirketi AutoForecast Solutions'ın başkan yardımcısı Sam Fiorani, "Gövde panelleri gibi fiziksel bir ürün için tüm üretimin geri çağrılması, Tesla'nın uzun yıllardır kaçındığı kalite sorunlarına dikkat çekiyor.

İtibarlarının inşası uzun zaman alır ve çok hızlı şekilde lekelenebilir” dedi.