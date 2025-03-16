Tesla bayileri önünde protesto: "Elon'dan nefret edı̇yorsan kornaya bas"

ABD'de Tesla bayileri önündeki Musk'ı protesto amaçlı gösteriler sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yüzlerce kişi Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'nın bayileri önündeki protestolarını sürdürüyor.

ABD basınındaki haberlere göre, Boston, Philadelphia, Baltimore ve başkent Washington DC'de göstericiler, Tesla bayileri önünde bir araya geldi.

Fotoğraf: AA

Ayrıca Londra'da da Tesla bayisi önünde protestolar gerçekleştirildi.

Yüzlerce gösterici, DOGE'nin federal kesintilerini protesto ederek Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'dan araç alınmaması çağrısı yaptı.

GÖZALTILAR OLMUŞTU

Protestocular, "Teslalarınızı satın, hisselerinizi satın, greve katılın. Tesla'ya zarar vermek, Musk'ı durdurmaktır" sloganları attı.

ABD'de ayın başından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın almıştı.

Fotoğraf: AA

Trump, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemlerinin "iç terör" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurgulamıştı.