Tesla, Çin'de üretim ve satışta zorlanıyor

Tesla’nın Çin’de üretilen elektrikli araç (EV) satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 düşüş kaydetti. Temmuz ayında da yüzde 8,4’lük bir gerileme yaşayan şirket, Çin pazarındaki yoğun rekabet ve ürün gamını yenileme süreci nedeniyle zorlanıyor.

AYLIK BAZDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Reuters’ın aktarımına göre, Tesla’nın Şanghay fabrikasında üretilen ve Avrupa ile diğer pazarlara da ihraç edilen Model 3 ve Model Y teslimatları ise Temmuz ayına kıyasla yüzde 22,6 artarak 83 bin 192 adede ulaştı. Böylece aylık bazda güçlü bir toparlanma görülse de yıl genelinde satışlar dalgalı bir seyir izliyor.

ÇİN PAZARINDA REKABET SERTLEŞİYOR

Çin, Tesla’nın ABD’den sonraki en büyük pazarı olmasına rağmen satış performansı 2025 yılı boyunca istikrarsız ilerledi. Ocak ayında yenilenen Model Y piyasaya sürülse de ilk yedi ayda geçen yılın altında kalan teslimatlar, şirketin Çin’deki büyüme potansiyeline gölge düşürdü.

FİYAT İNDİRİMLERİ VE YENİ MODEL

Satışları artırmak için Tesla, Model 3 arkadan itişli versiyonunun fiyatını yüzde 3,7 düşürdü. Ayrıca, altı koltuklu yeni Model Y L’nin teslimatlarına 339 bin yuan başlangıç fiyatıyla başlandı. Bu model, Xiaomi’nin pazara sunduğu YU7 SUV’a göre yüzde 2,7 daha pahalı konumlanıyor.

XİAOMİ REKABETTE ÖNE ÇIKIYOR

Haziran sonunda piyasaya çıkan Xiaomi YU7 SUV, bir gün içinde 240 binin üzerinde ön sipariş alarak Tesla için önemli bir rakip haline geldi. Xiaomi’nin SU7 sedan modeli de Aralık ayından bu yana Çin’de Model 3’ün aylık satışlarını geride bırakarak rekabette Tesla’yı zorlamayı sürdürüyor.