Tesla'dan Türkiye'deki ÖTV zammı sonrası açıklama: Listelemeler durduruldu

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'deki ÖTV zammının ardından otomobil fiyat ve satışlarında güncellemeye gitti. Yapılan açıklamada, ÖTV zammının sipariş edilen araç fiyatlarına yansıtılacağı ifade edildi. Ödemesi yapılan ve ÖTV'si ödenen araçlarda ise ek fiyat talep edilmeyeceği açıklandı.

WEB SİTESİ LİSTELEMELERİ DURAKLATILDI

Tesla tarafından yapılan açıklama şöyle:

"ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Düzenlemesi Hakkında – Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme sonrasında, siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak olup, yalnızca güncel ÖTV oranı bu fiyata yansıtılacaktır. Bu yaklaşım, iyi niyet göstergesi olarak mevcut siparişi olan müşterilerimizin fiyatlarını koruma kararıyla alınmıştır. Faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş olan müşterilerimiz bu değişiklikten etkilenmeyecektir. Siparişinizle ilgili güncellemeleri Tesla uygulaması üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz. ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız; Lütfen takipte kalın. Teşekkür ederiz, heyecan dolu yolculuğumuza birlikte devam etmek için sabırsızlanıyoruz!"

NE OLMUŞTU?

Yapılan son düzenlemeye göre, ÖTV oranları yüzde 10'dan başlayan ve sırasıyla yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 60 olarak devam eden elektrikli otomobillerde matrah eşikleri yükseltilmiş ve ÖTV oranları 15'er puan artırılmıştı. Maliye Bakanlığı, düzenlemeyi, 'cari açığı düşürmek' sözleriyle savunmuştu.