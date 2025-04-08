Tesla hisseleri neden düşüyor? Düşüşün sebebi gümrük tarifeleri mi?

Tesla hisseleri neden düşüyor? Son günlerde yatırımcıların en çok merak ettiği soruların başında bu geliyor. Elektrikli araç sektörünün öncüsü olan Tesla, 2025 Nisan ayı itibarıyla ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Hisse senetleri, hem siyasi gelişmeler hem de ekonomik baskılar nedeniyle sert şekilde geriledi.

1. TRUMP’IN GÜMRÜK TARİFESİ KARARI TESLA’YI VURDU

ABD yönetiminin Çin’e karşı uygulamaya koyduğu %54’lük gümrük tarifesi, Tesla gibi küresel tedarik zincirine dayalı şirketleri olumsuz etkiledi. Çin de misilleme olarak ABD menşeli ürünlere %34 oranında vergi koydu. Bu durum, Tesla’nın Çin pazarındaki rekabet gücünü zayıflattı ve teslimat maliyetlerini artırdı.

2. ELON MUSK’IN SİYASİ ROLÜ TEPKİ ÇEKİYOR

CEO Elon Musk’ın Trump yönetimiyle yakın ilişkileri ve "Government Efficiency Department (DOGE)" adlı devlet organında görev alması, Tesla’nın marka algısını sarstı. Özellikle genç ve çevreci yatırımcılar arasında şirketin tarafsızlığı sorgulanıyor.

3. REKABET ARTIYOR: BYD, NİO VE XPENG SALDIRIDA

Çinli otomobil üreticileri BYD, Nio ve Xpeng’in geliştirdiği yeni batarya teknolojileri, Tesla’nın teknolojik üstünlüğünü tehdit ediyor. Bu durum, yatırımcıların Tesla’nın gelecekteki büyümesine olan güvenini zedeliyor.

5. TESLİMAT RAKAMLARI VE MODEL YENİLİĞİ YETERSİZ KALDI

2025'in ilk çeyreğinde Tesla’nın araç teslimatlarında %13’lük düşüş yaşandı. Yeni model çıkarmakta geciken şirket, ürün gamını yeterince yenileyemediği için tüketici ilgisini kaybetmeye başladı.

SONUÇ: TESLA KRİZİ GEÇİCİ Mİ KALICI MI?

Tüm bu gelişmeler, Tesla hisselerinde sert dalgalanmalara yol açtı. 8 Nisan 2025 itibarıyla hisse fiyatı 233,29 dolara kadar geriledi. Yatırımcılar, hem şirketin politik imajını hem de küresel rekabet koşullarını göz önünde bulundurarak pozisyon almaya çalışıyor.

Önümüzdeki günlerde Tesla yönetiminin nasıl bir strateji izleyeceği ve Elon Musk’ın açıklamaları, hisse fiyatları üzerinde belirleyici olacak.