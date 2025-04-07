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Tesla hisselerinde önlenemez düşüş: Zirvesinden yüzde 50 düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinde değişim kararıyla birlikte ABD borsalarında sert düşüşler yaşanırken, Elon Musk'ın şirketi Tesla, zirvesinden yüzde 50 düşerek kayıplarını derinleştirdi.

Ekonomi
  • 07.04.2025 13:41
  • Giriş: 07.04.2025 13:41
  • Güncelleme: 07.04.2025 13:41
Tesla hisselerinde önlenemez düşüş: Zirvesinden yüzde 50 düştü
Foto: Depophotos

ABD Başkanı Donald Trum'ın gümrük tarifelerindeki değişiklik karanı imzalamasıyla birlikte borsalar tepetaklak oldu. ABD borsalarında 2 günlük düşüş yüzde 10'u geçerken, teknoloji hisseleri de düşüşten payını alıyor.

Elon Musk'ın şirketşi Tesla, Trump'ın kararının ardından yüzde 10 daha düşerek  214,80 dolara kadar indi.

Trump'ın kararının ardından ABD ile ticaret yapan ülkelerin de benzer karşılıklar vermesinin Tesla otomobillerine olan talebi düşürmesinden endişe eden yatırımcılar, Tesla hisselerinin düşüşünde etkili oldu.

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