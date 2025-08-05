Tesla'nın Robotaksi projesine darbe: 'Kara bir leke'

ABD’nin Florida eyaletinde jüri, 2019 yılında bir Tesla Model S aracın karıştığı ölümcül kazaya ilişkin kararda şirketin otopilot yazılımını kusurlu buldu ve Tesla’nın mağdurlara yaklaşık 243 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Tesla ise kazada sürücünün tamamen sorumlu olduğunu savunarak kararı temyize götüreceğini açıkladı. Bu karar, Tesla’nın yıllardır süren otonom sürüş teknolojisine dair soruşturmalar ve geri çağırmalarla anılan güvenlik sicilini yeniden gündeme taşıdı.

ROBOTAKSİ PLANLARI TEHLİKEDE

Reuters'ın aktarıma göre; analistler ve hukuk uzmanları, Elon Musk’ın yıl sonuna kadar ABD nüfusunun yarısına robotaksi hizmeti sunma hedefini ciddi şekilde sekteye uğratabileceğini düşünüyor. Yargı kararının kamuoyunda yaratacağı güven kaybı, eyalet düzeyindeki regülatörler üzerinde baskı oluşturarak FSD (tam otonom sürüş) yazılımının yaygınlaşmasını yavaşlatabilir. Tesla’nın bu alandaki başarısı, elektrikli araç talebindeki yavaşlamanın ortasında şirketin değerlemesini koruması açısından kritik görülüyor.

MUSK HIZLI YAYILMA PEŞİNDE, REGÜLATÖRLER TEMKİNLİ

Tesla, Waymo gibi rakiplerinin yıllar süren temkinli yayılma stratejilerinin aksine, daha sade ve düşük maliyetli bir sistemle hızlı büyümeyi hedefliyor. Musk, yalnızca kamera ve yapay zekâya dayalı sistemi “çok daha güvenli” olarak nitelese de, hâlihazırda bazı eyaletlerdeki onay süreçleri devam ediyor. Kaliforniya, Nevada, Arizona ve Florida gibi eyaletlerde Tesla’nın başvuruları inceleniyor; ancak yetkililer davanın etkisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.

KAZA DETAYLARI VE GÖRÜNTÜ ALGISI

Florida’daki dava, sürücünün düşen cep telefonunu almak için eğildiği sırada dur levhasını fark etmeyip park halindeki bir araca çarpması sonucu yaşandı. Jüri, Autopilot sisteminde uyarı eksikliği bulunduğu gerekçesiyle Tesla’yı kısmen sorumlu buldu. Uzmanlara göre bu karar, Tesla’nın regülatörler nezdindeki imajına “kara bir leke” olarak yansıdı ve Musk’ın beş ay içinde robotaksi hizmetini yaygınlaştırma hedefini zora soktu.